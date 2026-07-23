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Politica· 2 min citire
George Simion dezvăluie motivul pentru care AUR nu ajunge la guvernare: „Nu vor să ne lase în joc”
George Simion
Publicat23 iul. 2026, 08:42
SursăRealitatea PLUS
„AUR este dat la o parte din orice formulă de guvernare pentru că este partidul care se opune ajutoarelor date Ucrainei”! Este declarația șocantă făcută chiar de liderul partidului. George Simion a spus că s-au purtat discuții inclusiv de înțelegeri cu PSD, însă în continuare, eticheta falsă pusă de așa-zișii „pro-europeni” nu face decât să mențină blocajul politic, conform Realitatea PLUS.
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