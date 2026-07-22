Nicușor Dan, de ziua Patriarhului Daniel: „Biserica Ortodoxă Română contribuie la sănătatea morală și la solidaritatea societății”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 14:36

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia aniversării Patriarhului Daniel, în care a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în societate. Șeful statului spune că BOR rămâne una dintre instituțiile în care românii au încredere și care contribuie la păstrarea unității, a valorilor și a identității naționale.

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