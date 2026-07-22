Nicușor Dan, de ziua Patriarhului Daniel: „Biserica Ortodoxă Română contribuie la sănătatea morală și la solidaritatea societății”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia aniversării Patriarhului Daniel, în care a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în societate. Șeful statului spune că BOR rămâne una dintre instituțiile în care românii au încredere și care contribuie la păstrarea unității, a valorilor și a identității naționale.
Potrivit președintelui, Biserica are un rol important într-o perioadă în care societatea se confruntă cu individualism, confuzie morală și pierderea reperelor spirituale.
Nicușor Dan: Biserica ajută la păstrarea unității
Președintele a subliniat că Biserica Ortodoxă Română îi unește pe români în jurul limbii, al memoriei culturale și al unui trecut comun. El a vorbit și despre contribuția credinței la păstrarea unei conștiințe capabile să se opună nedreptății.
„Istoria României şi a Europei - Europa Christiana - ne aminteşte că naţiunile se maturizează şi reuşesc să dăruiască generaţiilor o moştenire semnificativă atunci când păstrează, graţie credinţei, o conştiinţă vie, capabilă să opună rezistenţă nedreptăţii şi oricăror forme de degradare a dialogului în spaţiul public.
Prezenţa Bisericii contribuie, aşadar, legitim şi necesar la sănătatea morală a societăţii, la reconstruirea încrederii şi a solidarităţii", a afirmat şeful statului.
Mesaj pentru Patriarhul Daniel
Nicușor Dan a transmis că aniversarea Patriarhului Daniel este un moment important pentru credincioșii din România și din diaspora. El a amintit valorile promovate de Biserică, printre care credința, adevărul, solidaritatea și conviețuirea pașnică.
Potrivit președintelui, Patriarhul Daniel a susținut implicarea Bisericii în educație, ajutorarea persoanelor vulnerabile și acțiuni caritabile. Șeful statului a apreciat și contribuția BOR la menținerea unui climat de respect între cultele religioase și minoritățile naționale.
Președintele apreciază activitatea Patriarhului Daniel
Nicușor Dan a lăudat modul în care Patriarhul Daniel a condus Biserica Ortodoxă Română și a transmis că aceasta va rămâne un reper pentru credincioși.
„Vă apreciez viziunea echilibrată şi reconciliatoare, care inspiră comunităţilor noastre speranţa într-un viitor mai bun. Sunt convins că România şi toţi credincioşii din ţară şi din diaspora vor avea mereu în Biserică şi în slujitorii săi exemple luminoase de dăruire, de echilibru şi încredere în ceea ce suntem datori să împlinim împreună, pentru prezent şi pentru generaţiile care ne vor urma", îi transmite şeful statului Patriarhului BOR.
Patriarhul Daniel s-a născut pe 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.