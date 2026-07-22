Țoiu face economii în Libia, dar Guvernul Bolojan continuă să plătească bani grei pentru chiria lui Muraru

În timp ce ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, anunță că a închis contractul de închiriere pentru fosta ambasadă a României din Libia, după 12 ani în care statul român a plătit chirie fără să mai aibă personal diplomatic acolo, la Washington rămân fără răspuns întrebările legate de costurile reprezentării diplomatice, conform Realitatea PLUS.
Chiar ambasadorul Andrei Muraru a confirmat că reședința oficială este închiriată de la Departamentul de Stat al SUA pentru 21 de mii de dolari pe lună. Totuși, Oana Țoiu anunță că situația este una bună pentru economia țării, chiar dacă România cotizează serios pentru șederea lui Andrei Muraru, omul lui Bolojan, în SUA.
Oana Țoiu își asumă meritul pentru închiderea contractului de închiriere al fostei ambasade a României din Libia. Tot în aceeași intervenție, ministrul recunoaște că una dintre cele mai importante misiuni diplomatice ale României, cea de la Washington, unde Andrei Muraru, apropiatul lui Ilie Bolojan, este ambasador, funcționează în spații închiriate și că imobilul aflat în proprietatea statului român are nevoie de renovări, deci, de alte sume colosale.
„În Washington avem o clădire proprietate a statului român, unde inclusiv autorităţile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea. Şi atunci, colegii practic ce-au făcut? Anterior mandatului meu, au contractat chirii, atât pentru ambasadă, cât şi pentru reşedinţă. Reşedinţa este închiriată de la Departamentul de Stat de câţiva ani de zile. Însă, în aceşti ani era necesar să fie făcută şi renovarea spaţiilor respective”, conform Țoiu.
Dacă ministrul de Externe vorbește despre economii în Libia, la Washington costurile rămân tot la nivel ridicat. Andrei Muraru trăiește într-o reședință cu 46 de camere și 8 băi.
Reședința ambasadorului Andrei Muraru în Statele Unite este închiriată cu 21 de mii de dolari pe lună. Informația a fost confirmată chiar de acesta. Până atunci, însă, cheltuielile cu spațiile închiriate continuă, iar Executivul nu a prezentat un calendar clar pentru finalizarea lucrărilor și mutarea activității în imobilul aflat în proprietatea României.
Astfel, în timp ce Oana Țoiu punctează economia făcută prin închiderea contractului din Libia și se laudă că a tăiat o plată pe care țara o făcea degeaba, una dintre cele mai costisitoare reprezentanțe diplomatice ale României continuă să funcționeze în același regim.