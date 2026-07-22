Țoiu face economii în Libia, dar Guvernul Bolojan continuă să plătească bani grei pentru chiria lui Muraru

Publicat 22 iul. 2026, 14:47 Actualizat 22 iul. 2026, 14:50

În timp ce ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, anunță că a închis contractul de închiriere pentru fosta ambasadă a României din Libia, după 12 ani în care statul român a plătit chirie fără să mai aibă personal diplomatic acolo, la Washington rămân fără răspuns întrebările legate de costurile reprezentării diplomatice, conform Realitatea PLUS.

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