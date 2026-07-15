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Politica· 1 min citire

Legea salarizării, de negăsit în Parlament. Dragoș Pîslaru spune că a trimis proiectul, dar nimeni nu dă de el - SURSE

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 16:24
Actualizat15 iul. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS

Proiectul noii legi a salarizării generează neclarități, după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, ar fi afirmat că acesta a fost depus în Parlament, în timp ce parlamentari și sindicate susțin că documentul nu poate fi găsit. În paralel, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că proiectul se află în consultare cu Comisia Europeană. Forma finală a proiectului și modificările aduse rămân în continuare necunoscute.

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru ar fi declarat că proiectul legii salarizării a fost depus în Parlament. Cu toate acestea, parlamentari și reprezentanți ai sindicatelor susțin că au verificat site-urile Camerei Deputaților și Senatului, fără să găsească proiectul.

În același timp, dintr-o postare a premierului interimar Ilie Bolojan reiese că legea se află, de fapt, în consultare cu Comisia Europeană. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS din surse, după modificările aduse proiectului ar fi crescut impactul bugetar, fiind necesară o nouă validare din partea Comisiei Europene.

În aceste condiții, nu este clar unde se află în prezent proiectul legii salarizării și nici ce modificări au fost operate.

Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere oficial Ministerului Muncii pentru a afla ce schimbări au fost făcute și când va fi depus proiectul în Parlament. Demersul are loc în contextul în care angajații ANAF se pregătesc de proteste, iar în sistemul sanitar este anunțată o grevă generală, pe fondul nemulțumirilor legate de un proiect a cărui formă finală nu este cunoscută și despre care nu se știe câți angajați vor rămâne cu salariile neafectate după modificări.

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