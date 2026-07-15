Legea salarizării, de negăsit în Parlament. Dragoș Pîslaru spune că a trimis proiectul, dar nimeni nu dă de el - SURSE

Publicat 15 iul. 2026, 16:24 Actualizat 15 iul. 2026, 18:42 Sursă Realitatea PLUS

Proiectul noii legi a salarizării generează neclarități, după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, ar fi afirmat că acesta a fost depus în Parlament, în timp ce parlamentari și sindicate susțin că documentul nu poate fi găsit. În paralel, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că proiectul se află în consultare cu Comisia Europeană. Forma finală a proiectului și modificările aduse rămân în continuare necunoscute.

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