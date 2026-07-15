Cum arată căpușa „Lone Star”? Mușcătura care poate declanșa o alergie neașteptată la carnea roșie

O singură mușcătură de căpușă poate avea efecte surprinzătoare asupra organismului. Specialiștii atrag atenția asupra căpușei „Lone Star”, o specie cunoscută pentru capacitatea de a declanșa sindromul Alpha-gal, o afecțiune care poate provoca alergie la carnea de mamifere. În plus, această căpușă poate transmite și agenți patogeni responsabili de boli infecțioase grave.
Ce este căpușa „Lone Star” și de ce este considerată periculoasă
Căpușa „Lone Star” își datorează numele petei albe, rotunde, aflate pe spatele femelelor adulte, un semn distinctiv care o diferențiază de alte specii.
Aceasta este întâlnită în special în regiunile împădurite și cu vegetație abundentă din estul și centrul Statelor Unite, însă interesul cercetătorilor pentru această specie a crescut după ce numeroase persoane au dezvoltat o alergie neobișnuită la carnea roșie în urma mușcăturii sale.
Potrivit medicilor, spre deosebire de alte insecte, căpușa se fixează ferm pe piele și poate rămâne atașată timp de mai multe zile, perioadă în care transmite prin salivă diferiți agenți patogeni și o moleculă de zahăr numită Alpha-gal, asociată cu apariția reacțiilor alergice.
Cum se manifestă alergia provocată de mușcătură
Una dintre particularitățile sindromului Alpha-gal este faptul că simptomele nu apar imediat după consumul de carne, ci la câteva ore distanță, de regulă între trei și șase ore după ingerarea cărnii de vită, porc sau miel.
Printre cele mai frecvente manifestări se numără:
erupții cutanate, urticarie și mâncărimi intense;
umflarea buzelor, limbii sau gâtului;
greață, vărsături, dureri abdominale și diaree;
dificultăți de respirație, în cazurile severe.
În cazul altor boli transmise de această căpușă, simptomele pot apărea la câteva zile sau chiar două săptămâni după mușcătură.
Ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat de o căpușă
Medicii recomandă îndepărtarea căpușei cât mai repede și în mod corect.
Zona afectată trebuie dezinfectată, iar căpușa trebuie prinsă cu o pensetă cât mai aproape de piele și extrasă printr-o mișcare lentă, dreaptă, fără răsucire sau strivire. După îndepărtare, locul trebuie dezinfectat din nou și monitorizat în următoarele zile.
Este important să verifici dacă insecta a fost extrasă complet și să urmărești eventualele modificări apărute la nivelul pielii sau stării generale de sănătate.
Când este necesar consultul medical
Nu orice mușcătură de căpușă duce la îmbolnăvire, însă apariția unor simptome impune prezentarea de urgență la medic.
Solicită ajutor medical dacă apar:
febră ridicată;
dificultăți de respirație;
umflarea feței, limbii sau gâtului;
stări accentuate de amețeală sau confuzie;
dureri abdominale puternice;
tuse cu sânge sau alte simptome severe.
Cum poți preveni mușcăturile de căpușe
Pentru a reduce riscul de expunere, specialiștii recomandă purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi atunci când mergi în zone împădurite sau cu iarbă înaltă. De asemenea, este indicată folosirea produselor repelente împotriva insectelor și verificarea atentă a corpului și a hainelor după fiecare ieșire în natură.
Depistarea rapidă și îndepărtarea corectă a unei căpușe pot reduce semnificativ riscul apariției complicațiilor și al bolilor transmise prin mușcătură.