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Cum scapi de căpușele din curte. Trucurile simple care le țin la distanță toată vara
Căpușe/ Profimedia
Căpușele sunt printre cele mai periculoase insecte care își fac apariția în sezonul cald, însă există câteva măsuri simple prin care le poți ține departe de curte. Experții explică ce condiții favorizează apariția lor și cum îți poți proteja familia și animalele de companie.
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