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Cum scapi de căpușele din curte. Trucurile simple care le țin la distanță toată vara

Căpușe/ Profimedia

Căpușe/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:52

Căpușele sunt printre cele mai periculoase insecte care își fac apariția în sezonul cald, însă există câteva măsuri simple prin care le poți ține departe de curte. Experții explică ce condiții favorizează apariția lor și cum îți poți proteja familia și animalele de companie.

Curtea trebuie curățată cu atenție

În primul rând, curtea trebuie să fie cât mai curată și mai bine întreținută. Acest lucru nu contează numai din punct de vedere estetic, dar reduce și riscul apariției rozătoarelor și a insectelor în curtea noastră, inclusiv a căpușelor.

De asemenea, experții spun că gazonul trebuie tuns regulat, deoarece căpușele preferă vegetația deasă și zonele cu umbră. Șansele ca aceste insecte să apară într-o curte cu iarbă scurtă sunt mult mai mici, motiv pentru care gazonul trebuie tuns regulat.

Tratamentele chimice pot fi necesare

De asemenea, dacă este cazul, ar trebui să creăm o barieră între curtea noastră și spațiile cu vegetație abundentă sau chiar împădurite. Practic, un mic strat de pietriș sau așchii de lemn ar trebui să îngreuneze deplasarea căpușelor.

Desigur, atunci când deja ne confruntăm cu o infestare semnificativă, există opțiunea de a apela la tratamente chimice. În unele situații, aceasta este singura modalitate de a scăpa de căpușele deja prezente în curte.

Iar, nu în ultimul rând, plante precum eucaliptul, usturoiul și chiar și lavanda pot descuraja apariția căpușelor în curte.

Sursă text: Click.ro

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