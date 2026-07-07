A investit milioane pentru a-și prelungi viața, dar medicii i-au descoperit o boală incurabilă

Antreprenorul american Bryan Johnson, cunoscut pentru investițiile uriașe făcute în încercarea de a încetini procesul de îmbătrânire a corpului și de a-și reduce vârsta biologică, a anunțat că a fost diagnosticat cu gastrită atrofică autoimună (AIG), o afecțiune incurabilă care provoacă deficiențe severe de vitamina B12 și fier.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Bryan Johnson, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit că a descoperit în luna mai că suferă de gastrită atrofică autoimună (AIG), însă nu știe de cât timp organismul său este afectat de această boală.
Afecțiunea determină distrugerea progresivă a mucoasei stomacului și poate duce la deficit de vitamina B12 și fier, provocând anemie și alte complicații. Deși boala nu are în prezent un tratament curativ, Johnson spune că intenționează să sprijine cercetarea și să exploreze soluții experimentale.
„Voi lucra la abordări experimentale și îi invit pe toți cei care cercetează această boală să ia legătura cu mine”, a transmis antreprenorul.
Dă vina pe stilul de viață din trecut
Bryan Johnson consideră că boala ar putea avea legătură cu alimentația și stilul său de viață din tinerețe.
Acesta spune că în copilărie consuma frecvent cereale bogate în zahăr, băuturi carbogazoase și produse de tip fast-food. Ulterior, odată cu responsabilitățile de familie și dezvoltarea afacerii sale, susține că și-a neglijat sănătatea, a acumulat aproximativ 18 kilograme și s-a confruntat cu o depresie severă.
Potrivit lui Johnson, în acea perioadă organismul său ar fi început să dezvolte un proces autoimun, care i-a afectat inițial tiroida, iar ulterior mucoasa stomacului.
Cunoscut pentru proiectele sale de prelungire a vieții
Bryan Johnson a devenit cunoscut la nivel mondial prin proiectul său de longevitate, în cadrul căruia investește anual milioane de dolari în analize medicale, tratamente și monitorizarea organismului, cu scopul declarat de a încetini procesul de îmbătrânire și de a-și reduce vârsta biologică. Anunțul privind diagnosticul său a atras atenția tocmai pentru că vine din partea unuia dintre cei mai cunoscuți promotori ai medicinei anti-aging.