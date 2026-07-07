A investit milioane pentru a-și prelungi viața, dar medicii i-au descoperit o boală incurabilă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:00

Antreprenorul american Bryan Johnson, cunoscut pentru investițiile uriașe făcute în încercarea de a încetini procesul de îmbătrânire a corpului și de a-și reduce vârsta biologică, a anunțat că a fost diagnosticat cu gastrită atrofică autoimună (AIG), o afecțiune incurabilă care provoacă deficiențe severe de vitamina B12 și fier.

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