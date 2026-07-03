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6 trăsături pe care le moștenești mai des de la tată. Ce spune genetica despre ADN-ul patern: detalii uimitoare

Moștenire genetică/ Profimedia

Moștenire genetică/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 14:51

Deși fiecare dintre noi moștenește câte jumătate din ADN de la mamă și de la tată, unele trăsături genetice sunt influențate mai puternic de partea paternă. De la caracteristici fizice până la anumite particularități ale organismului, genetica dezvăluie șase aspecte care sunt transmise mai frecvent de la tată și explică modul în care acestea ne pot influența sănătatea și dezvoltarea.

Iată 6 trăsături și particularități pe care le poți moșteni de la tată.

1. Sexul biologic

Una dintre cele mai clare contribuții ale tatălui este determinarea sexului biologic. Tatăl poate transmite fie un cromozom X, fie un cromozom Y, ceea ce influențează direct dacă fătul va fi fată (XX) sau băiat (XY).

2. Trăsături legate de cromozomul Y

Doar bărbații au cromozom Y, iar acesta transmite anumite caracteristici exclusiv de la tată la fiu. Aceste trăsături sunt cunoscute ca „holandrice” și nu pot proveni din partea maternă.

3. Înălțimea

Înălțimea este influențată de ambii părinți, însă studiile arată că anumite gene paterne pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării și creșterii. În unele cazuri, influența tatălui este ușor mai puternică în determinarea staturii finale.

4. Trăsături faciale și structura corpului

Anumite trăsături fizice, cum ar fi forma feței, maxilarul sau structura osoasă, pot fi influențate mai puternic de genele paterne. Totuși, acestea sunt rezultatul unei combinații complexe între ambii părinți.

5. Tendința spre anumite condiții genetice

Unele predispoziții genetice, inclusiv riscuri pentru anumite afecțiuni, pot fi transmise mai frecvent de la tată. Acestea depind de modul în care genele sunt „activate” sau „silențioase” în organism.

6. Vârsta tatălui la concepție și mutațiile genetice

Cercetările arată că pe măsură ce tatăl înaintează în vârstă, pot apărea mai multe mutații genetice transmise copilului, comparativ cu contribuția maternă. Acestea pot influența anumite caracteristici sau riscuri de sănătate. De la determinarea sexului biologic până la influențe asupra creșterii și unor predispoziții genetice, contribuția paternă este mai importantă decât pare la prima vedere.

Sursă text: Eva.ro

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