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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
6 trăsături pe care le moștenești mai des de la tată. Ce spune genetica despre ADN-ul patern: detalii uimitoare
Moștenire genetică/ Profimedia
Deși fiecare dintre noi moștenește câte jumătate din ADN de la mamă și de la tată, unele trăsături genetice sunt influențate mai puternic de partea paternă. De la caracteristici fizice până la anumite particularități ale organismului, genetica dezvăluie șase aspecte care sunt transmise mai frecvent de la tată și explică modul în care acestea ne pot influența sănătatea și dezvoltarea.
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