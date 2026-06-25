Cercetătorii de la CERN au obținut aur din plumb. De ce nu este o veste bună

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:03

Un experiment desfășurat la cel mai mare accelerator de particule din lume a dus la un rezultat pe care alchimiștii Evului Mediu l-ar fi considerat imposibil. Cercetătorii de la CERN, în apropiere de Geneva, au reușit să transforme plumbul în aur în timpul unor teste menite să recreeze condițiile existente imediat după Big Bang.

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