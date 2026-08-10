Alertă pentru turiști pe litoral în perioada 12-14 august. Vânt puternic, valuri mari și curenți periculoși în Marea Neagră

Vremea se schimbă pe litoral începând de miercuri, 12 august. Dobrogea, Muntenia și Moldova vor fi afectate de intensificări ale vântului, iar pe litoral condițiile de scăldat pot deveni periculoase din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Turiștii sunt sfătuiți să fie extrem de atenți și să respecte recomandările salvamarilor.
Vântul se intensifică în mai multe regiuni
În intervalul 12-14 august, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia și Moldova. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar pe litoral efectele acestora vor fi resimțite în mod deosebit.
Condițiile meteo vor influența și starea mării, care va deveni agitată, iar valurile vor crește în intensitate.
Pentru cei aflați în vacanță la malul Mării Negre, schimbarea vremii reprezintă un motiv suplimentar de prudență, mai ales pentru persoanele care intenționează să intre în apă.
Pericolul ascuns din mare: curenții „rip”
Una dintre principalele probleme în această perioadă o reprezintă curenții de tip „rip”, formați în apropierea țărmului.
Aceștia sunt curenți de apă care se deplasează spre larg și pot îndepărta rapid de coastă persoanele aflate în mare. Un aspect periculos este faptul că astfel de curenți pot fi dificil de observat de către turiști.
Chiar și înotătorii experimentați pot întâmpina dificultăți dacă sunt prinși într-un astfel de curent, mai ales în condiții de mare agitată și vânt puternic.
Turiștii sunt sfătuiți să nu ignore steagurile de pe plajă
În aceste condiții, respectarea indicațiilor salvamarilor devine esențială. Turiștii trebuie să țină cont de steagurile arborate pe plajă, acestea indicând nivelul de siguranță pentru intrarea în apă.
Specialiștii recomandă evitarea intrării în mare atunci când condițiile sunt nefavorabile și, mai ales, atunci când salvamarii avertizează asupra existenței curenților periculoși.
Ce trebuie să faci dacă ești prins de un curent „rip”
Persoanele surprinse de un curent puternic trebuie să evite panica și să nu încerce să înoate direct împotriva curentului spre mal, deoarece acest lucru poate duce rapid la epuizare.
Într-o astfel de situație, este important să se încerce menținerea la suprafață și ieșirea din zona curentului prin deplasarea paralelă cu țărmul, după care persoana poate reveni treptat spre mal.
Perioada 12-14 august vine, astfel, cu un avertisment important pentru cei aflați pe litoral: vântul puternic, valurile mari și curenții de tip „rip” pot transforma o baie obișnuită într-o situație periculoasă. Respectarea indicațiilor salvamarilor și a semnificației steagurilor de pe plajă poate face diferența în situații critice.