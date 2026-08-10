Alertă pentru turiști pe litoral în perioada 12-14 august. Vânt puternic, valuri mari și curenți periculoși în Marea Neagră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 16:51

Vremea se schimbă pe litoral începând de miercuri, 12 august. Dobrogea, Muntenia și Moldova vor fi afectate de intensificări ale vântului, iar pe litoral condițiile de scăldat pot deveni periculoase din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Turiștii sunt sfătuiți să fie extrem de atenți și să respecte recomandările salvamarilor.

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