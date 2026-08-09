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ANM anunță avertizare de cod galben de vânt puternic: rafale de până la 70 km/h

Vânt

Vânt

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 10:00

ANM a emis, duminică dimineață, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului pentru zonele de litoral din județele Constanța și Tulcea, valabilă până la ora 10:00.

În județul Constanța, rafalele de vânt pot atinge viteze de 50–70 km/h în municipiul Constanța și în localitățile Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești și Mangalia.

Avertizare nowcasting pentru litoralul din Constanța

Atenționarea vizează și litoralul județului Tulcea, în localitățile Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe, unde sunt prognozate, de asemenea, intensificări ale vântului.

Meteorologii reamintesc că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru intervale de cel mult șase ore. Populația este sfătuită să evite deplasările pe mare și activitățile în zone expuse rafalelor puternice de vânt.

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