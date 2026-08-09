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Vremea· 1 min citire
ANM anunță avertizare de cod galben de vânt puternic: rafale de până la 70 km/h
Vânt
ANM a emis, duminică dimineață, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului pentru zonele de litoral din județele Constanța și Tulcea, valabilă până la ora 10:00.
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