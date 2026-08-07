Atenționare meteo COD ROȘU: ploi torențiale și descărcări electrice în Alba și Maramureș

Autoritățile au emis vineri, 7 august 2026, avertizări de fenomene meteorologice imediate COD ROȘU pentru mai multe localități din județele Alba și Maramureș, unde sunt așteptate ploi torențiale, cantități importante de apă și frecvente descărcări electrice.
Județul Alba: risc ridicat de inundații locale
În județul Alba, avertizarea este valabilă în intervalul 07.08.2026, ora 15:40 – 16:30 și vizează localitățile:
Baia de Arieș
Lupșa
Bucium
Sălciua
Mogoș
Întregalde
Râmeț
Ponor
Meteorologii anunță averse torențiale care pot depăși 25 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. Situația este agravată de faptul că, în ultimele ore, în zona avertizată s-au acumulat deja 25–40 l/mp, ceea ce crește semnificativ riscul de scurgeri importante pe versanți, viituri rapide și inundații locale.
Județul Maramureș: COD ROȘU pentru Borșa
O avertizare similară a fost emisă și pentru județul Maramureș, fiind vizată localitatea Borșa.
Atenționarea este valabilă în intervalul 07.08.2026, ora 15:45 – 16:30 și semnalează:
averse torențiale de peste 25 l/mp;
frecvente descărcări electrice;
acumulări anterioare de apă de peste 30–40 l/mp în ultimele ore.
Cantitățile deja înregistrate în zonă favorizează apariția unor creșteri rapide ale debitelor pe pâraie și torenți, precum și acumulări de apă pe carosabil și în gospodării.
Recomandări pentru populație
Autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență pe durata avertizărilor:
urmăriți permanent anunțurile oficiale și informațiile actualizate pe www.meteoromania.ro;
evitați deplasările inutile în zonele afectate;
în cazul intensificărilor de vânt, evitați apropierea de arbori, stâlpi sau panouri publicitare și fixați obiectele care pot fi luate de vânt;
închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor;
nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;
nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.
În caz de pericol iminent sau situații de urgență, populația este sfătuită să apeleze Serviciul de Urgență 112.
Pentru recomandări privind comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro și pot descărca gratuit aplicația mobilă DSU.
Meteorologii și autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor și pot emite noi avertizări în funcție de intensitatea precipitațiilor și de evoluția condițiilor atmosferice din teren.