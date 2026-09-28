Bilanț dramatic după vara caniculară din Europa. Zeci de mii de morți și aproape 680.000 de hectare mistuite de incendii

Vara anului 2026 a lăsat în urmă un bilanț greu în Europa, după valuri repetate de caniculă, secetă și incendii de vegetație. Cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în timpul episoadelor de căldură extremă, iar aproape 680.000 de hectare au fost afectate de incendii în Uniunea Europeană, conform Realitatea PLUS.
Europa s-a confruntat în această vară cu mai multe valuri succesive de căldură extremă, care au dus temperaturile la valori record în numeroase regiuni. Seceta s-a accentuat, nivelurile unor râuri importante au scăzut, iar incendiile de vegetație s-au extins rapid în mai multe state.
Primele bilanțuri arată că cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în timpul valurilor de căldură. Datele sunt însă incomplete și acoperă doar o parte dintre statele europene, ceea ce înseamnă că bilanțul final ar putea fi mai ridicat.
Germania s-a numărat printre cele mai afectate țări. Până în august, autoritățile estimau aproximativ 14.000 de decese asociate temperaturilor extreme. Datele Institutului Robert Koch au fost actualizate ulterior și indică aproximativ 16.000 de decese asociate căldurii până în săptămâna 36 a anului.
Persoanele în vârstă și cele care suferă de boli cronice se află printre cele mai vulnerabile în astfel de perioade. În multe cazuri, căldura nu apare direct drept cauză a decesului, ci agravează afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau renale deja existente.
Aproape 680.000 de hectare au ars în Uniunea Europeană
Canicula prelungită și seceta au creat și condiții favorabile pentru incendii de vegetație de amploare.
Potrivit datelor sistemului european EFFIS, până la 23 septembrie, incendiile afectaseră 678.978 de hectare în Uniunea Europeană. Suprafața este aproape dublă față de media ultimilor 20 de ani pentru aceeași perioadă, de aproximativ 355.000 de hectare. Spania a fost una dintre țările cel mai puternic lovite. Până la 23 septembrie, aproximativ 299.500 de hectare arseseră în această țară, adică peste 44% din întreaga suprafață afectată de incendii în Uniunea Europeană.
Temperaturile record, seceta și incendiile au marcat întreaga vară în vestul Europei, după ce mai multe episoade de căldură extremă au lovit succesiv continentul.
Aproximativ 12 milioane de tone de culturi, pierdute
Efectele nu s-au oprit la incendiile de vegetație și problemele de sănătate. Agricultura europeană a fost puternic afectată de temperaturile extreme și secetă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în discursul privind starea Uniunii că aproximativ 12 milioane de tone de culturi au fost pierdute în această vară. Ea a vorbit și despre suprafețele uriașe distruse de incendii, râurile afectate de secetă și zecile de mii de decese suplimentare asociate valurilor de căldură.
Situația a pus presiune și pe spitale și centrele pentru vârstnici. Temperaturile foarte ridicate au arătat cât de vulnerabile sunt unele dintre aceste instituții în fața perioadelor lungi de caniculă, mai ales atunci când sistemele de răcire sunt insuficiente.
Pagubele economice ar putea ajunge la 180 de miliarde de euro
Costurile economice ale verii extreme sunt, la rândul lor, uriașe. O analiză realizată de Triodos Bank estimează că temperaturile extreme, seceta și incendiile ar putea costa economiile Uniunii Europene aproximativ 180 de miliarde de euro în 2026, echivalentul a aproximativ 1% din PIB-ul blocului comunitar. Pierderile vin din mai multe direcții: scăderea productivității în perioadele de temperaturi extreme, afectarea agriculturii, incendiile de vegetație și presiunea suplimentară asupra infrastructurii și serviciilor publice. Vara anului 2026 a readus astfel în prim-plan impactul direct al fenomenelor meteo extreme asupra sănătății, agriculturii și economiei europene, într-un moment în care autoritățile discută deja despre noi măsuri de adaptare la perioadele de caniculă tot mai severe.