Bilanț dramatic după vara caniculară din Europa. Zeci de mii de morți și aproape 680.000 de hectare mistuite de incendii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 10:08

Vara anului 2026 a lăsat în urmă un bilanț greu în Europa, după valuri repetate de caniculă, secetă și incendii de vegetație. Cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în timpul episoadelor de căldură extremă, iar aproape 680.000 de hectare au fost afectate de incendii în Uniunea Europeană, conform Realitatea PLUS.

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