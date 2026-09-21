Cum îți pot prelua escrocii contul de WhatsApp fără să-l „spargă” și ce poți face ca să te protejezi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 11:53

Escrocii pot prelua un cont de WhatsApp fără să exploateze o vulnerabilitate tehnică, dacă reușesc să convingă utilizatorul să le ofere codul de verificare sau să autorizeze conectarea unui dispozitiv. Câteva funcții de securitate pot reduce considerabil riscul.

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