Cum îți pot prelua escrocii contul de WhatsApp fără să-l „spargă” și ce poți face ca să te protejezi

Escrocii pot prelua un cont de WhatsApp fără să exploateze o vulnerabilitate tehnică, dacă reușesc să convingă utilizatorul să le ofere codul de verificare sau să autorizeze conectarea unui dispozitiv. Câteva funcții de securitate pot reduce considerabil riscul.
Escrocii pot ajunge să controleze un cont de WhatsApp fără să „spargă” propriu-zis aplicația. Metoda se bazează pe manipularea utilizatorului, care este convins să ofere un cod de verificare, să introducă un cod pentru asocierea unui dispozitiv sau să scaneze un cod QR sub un pretext fals. Astfel de atacuri asupra conturilor de WhatsApp pot permite atacatorului să folosească ulterior identitatea victimei pentru a încerca să-i păcălească și contactele.
Meta avertizează că pericolul apare tocmai pentru că atacatorul încearcă să-l determine pe utilizator să îi deschidă singur accesul. În 2026, compania a introdus și avertismente suplimentare pentru situațiile în care sistemul identifică o solicitare suspectă de asociere a unui dispozitiv.
Verifică periodic dispozitivele conectate la WhatsApp
Una dintre cele mai simple verificări este lista dispozitivelor conectate la cont. Dacă apare un telefon, un calculator sau un browser pe care utilizatorul nu îl recunoaște, acesta trebuie deconectat.
Funcția care permite folosirea aceluiași cont WhatsApp pe mai multe dispozitive poate fi exploatată de escroci atunci când victima este convinsă să autorizeze o conexiune străină. Tocmai de aceea, lista „Dispozitive conectate” ar trebui verificată periodic.
Activează cheia de acces WhatsApp
O altă măsură de protecție este cheia de acces, cunoscută și sub denumirea de „passkey”. Aceasta permite confirmarea identității prin mecanismele de securitate ale telefonului, precum amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare.
Potrivit Meta, peste un miliard de utilizatori WhatsApp și-au configurat deja o cheie de acces. Aplicația permite și folosirea mai multor astfel de chei pentru același cont, inclusiv în cazul celor care utilizează atât dispozitive Android, cât și iOS.
Setarea poate fi găsită în:
WhatsApp → Setări → Cont → Chei de acces (Passkeys).
Avantajul este că identitatea utilizatorului poate fi confirmată fără introducerea unui cod sau PIN care ar putea ajunge la un escroc printr-o tentativă de manipulare.
Verificarea în doi pași adaugă încă o barieră
A doua funcție importantă este verificarea în doi pași, care adaugă un nivel suplimentar de protecție în situația în care cineva reușește să obțină codul unic al utilizatorului.
Conform informațiilor prezentate, WhatsApp a întărit acest sistem, iar vechiul PIN de șase cifre este înlocuit în cadrul noilor funcții de securitate cu o parolă alfanumerică mai puternică. Rolul verificării suplimentare este de a împiedica preluarea contului chiar și atunci când atacatorul a reușit să obțină codul unic.
Opțiunea poate fi accesată din:
WhatsApp → Setări → Cont → Verificare în doi pași.
În acest fel, simpla obținere a codului prin manipularea victimei nu ar trebui să fie suficientă pentru accesarea contului.
Cum îți protejezi și copiile conversațiilor
O altă zonă sensibilă este reprezentată de copiile conversațiilor salvate în cloud. WhatsApp permite criptarea end-to-end a backupurilor stocate în contul Google sau în iCloud, care pot fi protejate printr-o cheie de acces, o parolă sau o cheie de criptare de 64 de cifre.
Pentru activare, traseul este:
WhatsApp → Setări → Conversații → Backup pentru conversații → Criptarea integrală a backupului → Activează.
Dacă este folosită o cheie de acces, identitatea poate fi confirmată prin amprentă, recunoaștere facială sau sistemul de blocare al telefonului.
Criptarea backupului nu împiedică direct furtul contului, dar poate proteja istoricul conversațiilor și fișierele salvate în cloud dacă cineva încearcă să ajungă la acestea.