Funcții ascunse din Waze care îți pot face drumurile mai ușoare. Codurile speciale pe care puțini șoferi le cunosc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 23:23

Waze este folosit zilnic de numeroși șoferi pentru navigație, trafic și alegerea celor mai potrivite trasee. Aplicația are însă și câteva funcții mai puțin cunoscute, inclusiv opțiuni care pot fi accesate prin introducerea unor coduri speciale în bara de căutare.

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