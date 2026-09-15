Funcții ascunse din Waze care îți pot face drumurile mai ușoare. Codurile speciale pe care puțini șoferi le cunosc

Waze este folosit zilnic de numeroși șoferi pentru navigație, trafic și alegerea celor mai potrivite trasee. Aplicația are însă și câteva funcții mai puțin cunoscute, inclusiv opțiuni care pot fi accesate prin introducerea unor coduri speciale în bara de căutare.
Waze are mai multe funcții decât cele folosite în mod obișnuit
Pentru mulți șoferi, Waze înseamnă în primul rând indicații de navigație și informații despre aglomerația din trafic. Aplicația oferă însă și alte instrumente care pot fi utile în anumite situații.
Potrivit informațiilor publicate de BGR, unele dintre aceste opțiuni sunt mai puțin cunoscute și nu sunt promovate în mod obișnuit în interfața aplicației.
Printre acestea se află funcții care permit accesarea mai rapidă a unor adrese salvate, afișarea coordonatelor GPS sau vizualizarea anumitor informații despre trafic.
Cum ajungi mai ușor la adresele rudelor și prietenilor
Una dintre opțiunile prezentate este „Drive to friends and family”, care poate fi utilă atunci când utilizatorul vizitează frecvent aceleași persoane.
Dacă o adresă a fost salvată în aplicație împreună cu numele persoanei respective, șoferul nu mai trebuie să introducă de fiecare dată strada și numărul.
În schimb, poate căuta direct numele asociat adresei, iar Waze poate selecta destinația salvată.
Funcția poate fi utilă mai ales pentru cei care au înregistrate în aplicație adresele membrilor familiei, ale prietenilor sau ale altor persoane pe care le vizitează în mod regulat.
Codul care afișează coordonatele GPS
Waze permite și accesarea unor funcții mai puțin obișnuite prin introducerea unor combinații speciale în bara de căutare.
Un exemplu este codul „##@coord”. Potrivit informațiilor citate de BGR, introducerea acestuia permite afișarea coordonatelor GPS ale poziției actuale.
O astfel de informație poate fi utilă în anumite situații în care utilizatorul are nevoie să afle exact poziția geografică în care se află.
Cum poți reseta aplicația fără să o dezinstalezi
Un alt cod menționat este „##@resetapp”.
Acesta este destinat resetării aplicației la setările inițiale, fără ca utilizatorul să fie nevoit să dezinstaleze și să reinstaleze Waze.
O astfel de opțiune poate fi relevantă atunci când apar probleme legate de configurările aplicației sau când utilizatorul dorește să revină la setările de bază.
Este recomandat însă ca șoferii să verifice efectele unei resetări înainte de utilizare, deoarece revenirea la setările inițiale poate afecta preferințele configurate anterior.
Codul care permite vizualizarea blocajelor din trafic
O altă funcție prezentată în sursa citată poate fi accesată prin codul „##@traffic”.
Potrivit informațiilor respective, după introducerea codului, în aplicație pot fi afișate linii care indică blocajele de trafic raportate pe traseul selectat.
Pentru șoferi, informațiile despre aglomerație pot fi utile atunci când trebuie să decidă dacă păstrează traseul recomandat sau caută o rută alternativă.
Codurile Waze, funcții mai puțin cunoscute de șoferi
Deși Waze este una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație, numeroase dintre opțiunile sale rămân necunoscute utilizatorilor obișnuiți.
Funcții precum căutarea unor destinații salvate după numele persoanei, afișarea coordonatelor GPS, resetarea aplicației sau accesarea unor informații suplimentare despre trafic arată că aplicația include instrumente care depășesc navigația clasică.
Șoferii care vor să le folosească ar trebui să țină cont că funcțiile și codurile pot varia în funcție de versiunea aplicației și de platforma utilizată. Pentru operațiuni care modifică setările Waze, este indicată verificarea opțiunilor disponibile în versiunea instalată.