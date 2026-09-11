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Extern· 2 min citire
Un italian a transformat un Fiat Panda din 1993 în cea mai îngustă mașină din lume. A intrat în Guinness World Records | VIDEO
Cea mai mică mașină din lume. Foto/Captură video
Un italian a reușit să transforme un Fiat Panda din 1993 într-un automobil cum rar se poate vedea pe șosele. Andrea Marazzi, mecanic auto și creator de conținut din nordul Italiei, a modificat radical mașina și a stabilit un record Guinness pentru cea mai îngustă mașină din lume.
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