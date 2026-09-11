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Un italian a transformat un Fiat Panda din 1993 în cea mai îngustă mașină din lume. A intrat în Guinness World Records | VIDEO

Cea mai mică mașină din lume. Foto/Captură video

Cea mai mică mașină din lume. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 14:53

Un italian a reușit să transforme un Fiat Panda din 1993 într-un automobil cum rar se poate vedea pe șosele. Andrea Marazzi, mecanic auto și creator de conținut din nordul Italiei, a modificat radical mașina și a stabilit un record Guinness pentru cea mai îngustă mașină din lume.

Vehiculul are o lățime de doar 50,20 centimetri, o lungime de 3,40 metri și o înălțime de 1,45 metri.

Marazzi, originar din Bagnolo Cremasco, a lucrat timp de un an la proiect. Potrivit Guinness World Records, aproximativ 99% dintre componentele folosite provin de la modelul original Fiat Panda.

Un an de modificări pentru un record mondial

Transformarea mașinii a presupus modificarea și reproiectarea caroseriei, dar și a structurii interne. După cele 12 luni de muncă, automobilul a ajuns să aibă o lățime de aproximativ o treime din cea a modelului original.

Proiectul a fost realizat la afacerea familiei lui Marazzi, Autodemolizione Marazzi, un centru de reciclare și dezmembrare auto unde italianul realizează și alte experimente neobișnuite cu automobile.

După finalizarea proiectului, Marazzi a trimis documentația către Guinness World Records. Recordul a fost omologat un an mai târziu.

Cum arată cea mai îngustă mașină din lume

Automobilul este construit pentru o singură persoană, iar șoferul stă pe scaunul amplasat în centrul mașinii.

Vehiculul are patru roți, un volan de dimensiuni reduse, un motor electric, un singur far în partea din față și două lumini în partea din spate.

În ciuda aspectului neobișnuit, mașina păstrează numeroase componente ale Fiatului Panda original.

Dimensiunile sunt însă spectaculoase: 50,20 centimetri lățime, 3,40 metri lungime și 1,45 metri înălțime. Automobilul cântărește aproximativ 264 de kilograme și poate atinge o viteză maximă de 15 kilometri pe oră.

Proiectul lui Andrea Marazzi transformă astfel un model obișnuit de Fiat Panda într-un automobil unic, devenit oficial cea mai îngustă mașină din lume.

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