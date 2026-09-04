Singurul condamnat în SUA pentru atentatele de la 11 septembrie vrea să-și ispășească pedeapsa în Franța

Zacarias Moussaoui, condamnat la închisoare pe viață în SUA pentru rolul său într-un dosar legat de atentatele de la 11 septembrie, solicită să își execute pedeapsa în Franța.
Cererea de transfer a fost transmisă autorităților franceze
Zacarias Moussaoui, francezul în vârstă de 58 de ani condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite, vrea să își ispășească restul pedepsei în Franța. Avocatul său, Romain Ruiz, a declarat pentru AFP că solicitarea a fost transmisă vineri dimineață Cancelariei franceze.
Demersul se bazează pe o convenție bilaterală încheiată în 1983 între Franța și SUA, care permite transferul persoanelor condamnate pentru executarea pedepselor între cele două țări.
Moussaoui este încarcerat într-un penitenciar de înaltă securitate din Colorado, în vestul Statelor Unite. El a fost arestat la câteva săptămâni după atacurile din 11 septembrie 2001 și condamnat în 2006.
Avocatul invocă procesul și condițiile de detenție
Solicitarea de transfer, obținută de AFP, se referă la mai multe motive pe care apărarea le consideră excepționale. Printre acestea sunt menționate modul în care s-a desfășurat procesul, condițiile în care Moussaoui este încarcerat și situația familiei sale.
Cererea invocă „circumstanţe excepţionale legate de inechitatea procesului său, condiţiile actuale de detenţie şi situaţia sa familială”.
Avocatul susține că declasificarea, în 2021, de către autoritățile americane a unor documente referitoare la atentatele de la 11 septembrie ar fi adus informații relevante pentru cazul clientului său.
Potrivit lui Romain Ruiz, documentele ar demonstra „o încălcare de drepturilor dl Moussaoui, obstacole la dreptul său la apărare”. Apărarea contestă și prezentarea lui Moussaoui drept persoana care urma să fie cel de-al 20-lea pirat al aerului.
Avocatul susține că Zacarias Moussaoui „nu ar fi trebuit să participe la evenimentele de la 11 septembrie ci la o operaţiune ulterioară”.
Mama lui Moussaoui nu îl mai poate vizita în SUA
Un alt argument prezentat de apărare privește legăturile familiale și condițiile în care Moussaoui își execută pedeapsa. Avocatul vorbește despre „drepturile familiale” și „condiţiile de viaţă inumane” ale condamnatului.
Potrivit lui Romain Ruiz, Moussaoui s-ar afla în condiții de izolare încă de la încarcerarea sa. Avocatul a atras atenția și asupra situației mamei acestuia, care, în 25 de ani, l-a văzut doar de trei ori.
„nu mai are capacitatea de a se deplasa la Colorado din motive economice şi de sănătate”, a declarat avocatul pentru AFP.
Romain Ruiz susține că transferul ar permite ca pedeapsa să fie executată în Franța, fără ca Moussaoui să fie eliberat.
„Întrebarea este dacă Franţa poate accepta cu decenţă ca unul dintre cetăţenii ei să fie tratat aşa. Se pot închide ochii la o situaţie de inechitate?”, a declarat avocatul.
Acesta a precizat că solicitarea nu urmărește punerea în libertate a clientului său, ci mutarea acestuia într-un penitenciar din Franța pentru continuarea executării pedepsei.
Franța și SUA trebuie să fie de acord cu transferul
Ministerul francez al Justiției a transmis că nu dorește să comenteze solicitarea.
O sursă judiciară a subliniat că pentru realizarea transferului este necesar „acordul celor două ţări”. Aceeași sursă și-a exprimat „îndoieli că SUA vor dori să transfere singurul condamnat” în atentatele de la 11 septembrie.
Zacarias Moussaoui este singura persoană condamnată în Statele Unite în legătură cu atentatele din 11 septembrie 2001, atacuri revendicate de Al-Qaida în care au murit aproape 3.000 de persoane.
Procesul lui Khalid Sheikh Mohammed are o nouă dată
Într-un dosar separat, procesul lui Khalid Sheikh Mohammed, considerat creierul atentatelor de la 11 septembrie, este programat să înceapă pe 5 iunie 2028 la Guantanamo.
Justiția militară americană a anunțat la sfârșitul lunii august această dată pentru procesul lui Khalid Sheikh Mohammed, care se află în detenție la Guantanamo de peste 20 de ani.