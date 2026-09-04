Explozibili și drone trimise în Uniunea Europeană. Serbia a arestat patru suspecți și caută membrii unei rețele

Procurorii din Serbia anchetează un grup despre care susțin că ar fi transferat explozibili și drone către mai multe țări din Uniunea Europeană. Patru suspecți sunt în arest preventiv.
Patru persoane se află în arest preventiv în Serbia într-un dosar care vizează o presupusă rețea organizată implicată în transferul de explozibili și drone către state membre ale Uniunii Europene. Procurorii sârbi susțin că gruparea ar fi procurat echipamentele în Serbia și le-ar fi transportat către puncte stabilite anterior în mai multe țări europene.
Ancheta a pornit după descoperirea unor explozibili în apropierea unui gazoduct aflat la frontiera Serbiei cu Ungaria, în luna aprilie.
Patru suspecți sunt în arest preventiv
Potrivit procurorilor sârbi, grupul ar fi format din opt membri. Patru dintre aceștia au fost reținuți și se află în arest preventiv, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească rolul fiecărei persoane și traseul echipamentelor.
Autoritățile susțin că membrii grupării ar fi obținut în Serbia explozibili și drone, după care le-ar fi transferat către „locuri planificate și convenite în prealabil” din state membre ale Uniunii Europene.
Ancheta a fost deschisă la 12 iunie. Procurorii nu au făcut publice identitățile celor arestați și nu au precizat nici măcar cetățenia acestora.
Legătura cu drona găsită pe aeroportul Leipzig/Halle
Cazul din Serbia a atras atenția și în Germania, unde autoritățile investighează separat mai multe incidente.
Revista germană Der Spiegel a relatat că anchetatorii verifică eventuale conexiuni între drona cu încărcătură explozivă descoperită luna trecută pe aeroportul Leipzig/Halle și arestarea, la 11 iunie, a doi bărbați la frontiera dintre Serbia și Ungaria.
Cei doi erau suspectați că transportau explozibili și componente destinate unor drone. Până în prezent, procurorii sârbi nu au afirmat însă că ancheta lor are legătură cu incidentul de la Leipzig.
Autoritățile sârbe au precizat că lucrează împreună cu instituții din mai multe țări europene pentru clarificarea cazului.
Explozibilii descoperiți lângă gazoduct
Unul dintre punctele importante ale anchetei este descoperirea din aprilie, când au fost găsiți explozibili în apropierea unui gazoduct de la frontiera dintre Serbia și Ungaria.
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, declara atunci că materialele descoperite ar fi putut provoca distrugeri importante conductei prin care gazul rusesc este transportat către Ungaria.
La acel moment, fostul guvern de la Budapesta a lansat acuzații potrivit cărora Ucraina s-ar afla în spatele incidentului. Kievul a respins aceste acuzații.
Germania acuză Rusia în cazul Leipzig
Dosarul sârbesc apare într-un context în care Germania a luat măsuri împotriva Rusiei în urma unui incident considerat de autoritățile germane o tentativă de atentat la Leipzig.
Germania a impus luna aceasta sancțiuni împotriva Rusiei, susținând că Moscova este responsabilă pentru tentativa de atentat de la Leipzig.
În cazul anchetei din Serbia, însă, procurorii nu au indicat public existența unei legături cu Rusia sau cu incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle.
Serbia, în centrul unor anchete privind operațiuni externe
Serbia este un aliat apropiat al Rusiei și se numără printre puținele state europene care nu au adoptat sancțiuni împotriva Moscovei după invazia Ucrainei. În ultimii ani, autoritățile sârbe au fost confruntate și cu alte dosare în care țara a fost indicată drept bază pentru operațiuni desfășurate în străinătate.
Cu aproximativ un an în urmă, poliția sârbă a arestat două persoane suspectate că ar fi organizat sesiuni de instruire pentru protestatari în tactici de confruntare cu forțele de ordine, înaintea alegerilor din Republica Moldova. Anchetatorii au susținut atunci că proiectul era inițiat de Rusia.
La câteva zile după acele arestări, în Serbia au mai fost reținute alte 11 persoane în legătură cu acțiuni motivate de ură în Franța și Germania. Printre acuzațiile investigate s-au numărat acte de vandalism la situri evreiești și depunerea unor capete de porc în apropierea unor moschei.