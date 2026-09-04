Germania suspectează un act de sabotaj după dispozitivul găsit la substația electrică. A apărut și o scrisoare de revendicare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 11:13

Poliția germană investighează un posibil act de sabotaj după ce un dispozitiv suspect a fost găsit la o substație electrică din Dormagen, în vestul Germaniei. Ancheta este legată de alte incidente similare produse în Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg.

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