Germania suspectează un act de sabotaj după dispozitivul găsit la substația electrică. A apărut și o scrisoare de revendicare

Poliția germană investighează un posibil act de sabotaj după ce un dispozitiv suspect a fost găsit la o substație electrică din Dormagen, în vestul Germaniei. Ancheta este legată de alte incidente similare produse în Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg.
Poliția germană investighează un posibil act de sabotaj după descoperirea unui dispozitiv suspect la o substație electrică din orașul Dormagen, situat în vestul Germaniei, între Köln și Düsseldorf. Cazul vine după alte incidente similare produse în mai multe regiuni ale țării și aflate deja în atenția anchetatorilor.
Dispozitivul a fost găsit joi seara de un trecător, iar autoritățile au declanșat imediat verificări pentru a stabili despre ce este vorba și dacă există o legătură cu celelalte cazuri investigate în ultimele zile.
Germania, din nou în alertă. Obiect suspect găsit lângă o stație electrică după o serie de presupuse acte de sabotaj
Scrisoare de revendicare primită de anchetatori
Poliția germană a anunțat că anchetatorii au primit și o scrisoare de revendicare în care sunt menționate alte incidente suspecte produse în Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg.
Acest element a ridicat nivelul de alertă, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă toate cazurile fac parte dintr-o serie coordonată de acțiuni împotriva infrastructurii energetice, conform DPA.
Analiza obiectului descoperit la substația din Dormagen nu a fost încă finalizată. Un purtător de cuvânt al poliției a afirmat că ar putea fi vorba despre un „dispozitiv de lansare suspect”.
Presa germană vorbește despre dispozitive pentru rachete artizanale
Potrivit informațiilor publicate de Bild, la fața locului ar fi fost descoperite dispozitive de lansare pentru rachete artizanale, prevăzute cu cronometre și fire de cupru.
Aceste detalii nu au fost însă confirmate oficial de poliție până în acest moment.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact natura dispozitivului, modul în care a ajuns în apropierea substației și dacă acesta putea fi folosit pentru provocarea unor avarii la infrastructura electrică.
Incident similar lângă o centrală electrică din Brandenburg
Cazul din Dormagen nu este unul izolat. Un incident asemănător a fost înregistrat anterior în landul Brandenburg.
Marți dimineață, în apropierea centralei electrice din Jänschwalde, au fost folosite proiectile artizanale asemănătoare artificiilor pentru a arunca materiale conductoare către liniile de înaltă tensiune.
În zonă au fost găsite mai multe dispozitive construite pentru un astfel de scop. Metoda putea provoca avarii prin contactul materialelor conductoare cu instalațiile electrice de înaltă tensiune.
Mai multe cazuri de sabotaj asupra infrastructurii energetice din Germania
Anchetatorii germani au în atenție și incidentul produs la Bergheim, în Renania de Nord-Westfalia. Cazurile de la Bergheim și Jänschwalde sunt considerate de anchetatori acte de sabotaj motivate de scopuri anticonstituționale.