Javier Milei vede o șansă nesperată pentru Argentina și pregătește o lovitură pentru companiile petroliere din Falkland

Președintele Argentinei, Javier Milei, anunță înăsprirea sancțiunilor împotriva companiilor care desfășoară operațiuni petroliere neautorizate în jurul Insulelor Falkland și vorbește despre un „vânt favorabil” pentru revendicarea arhipelagului.
Președintele Argentinei, Javier Milei, anunță o schimbare de ton în disputa privind Insulele Falkland, cunoscute în Argentina sub numele de Insulele Malvine. Liderul de la Buenos Aires susține că există un „vânt favorabil” pentru revendicarea istorică a țării sale asupra arhipelagului și pregătește măsuri mai dure împotriva companiilor implicate în activități petroliere considerate neautorizate.
Milei pregătește sancțiuni mai dure pentru operațiunile din Falkland
Într-o alocuțiune televizată, Javier Milei a anunțat că guvernul argentinian va propune un nou proiect de lege destinat înăspririi sancțiunilor aplicate companiilor care desfășoară operațiuni fără autorizație în zona Insulelor Falkland.
Președintele Argentinei a vorbit despre „înăsprirea sancțiunilor și a pedepselor împotriva companiilor implicate în operațiuni neautorizate” în apropierea arhipelagului din Atlanticul de Sud.
Falkland reprezintă un teritoriu a cărui suveranitate este revendicată de Argentina, în timp ce administrarea efectivă a insulelor se află sub control britanic. Disputa dintre Buenos Aires și Londra are o istorie îndelungată și continuă să fie una dintre temele sensibile ale politicii argentiniene.
Declarațiile lui Donald Trump au alimentat optimismul de la Buenos Aires
Anunțul lui Milei vine la câteva zile după o declarație făcută de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a lăsat deschisă posibilitatea unei modificări a poziției americane față de Falkland.
Trump a spus că nu exclude o „revizuire” a poziției de neutralitate a Statelor Unite în ceea ce privește statutul insulelor. Întrebat luni despre această chestiune, președintele american a declarat:
„Trec mereu în revistă toate pozițiile. Aceasta este una dintre multe altele”.
Donald Trump nu a oferit alte detalii despre ceea ce ar putea presupune o eventuală schimbare a poziției Washingtonului.
Javier Milei a reacționat imediat la declarația scurtă a omologului său american și a prezentat-o drept un semnal important pentru revendicarea Argentinei asupra arhipelagului.
„Ceva foarte puternic legat de cauza cea mai importantă și mai sfântă pentru noi, argentinienii”, a spus președintele Argentinei despre declarația lui Trump.
SUA nu recunosc suveranitatea britanică asupra Falkland
În prezent, Statele Unite, asemenea majorității statelor occidentale, recunosc faptul că Regatul Unit administrează de facto Insulele Falkland, însă nu adoptă o poziție asupra suveranității propriu-zise a teritoriului.
Statutul insulelor face obiectul unei dispute internaționale recunoscute de Organizația Națiunilor Unite. O rezoluție adoptată de ONU în 1965 a constatat existența conflictului dintre Argentina și Regatul Unit și a solicitat celor două părți să caute o soluție pașnică.
Poziția Washingtonului lasă astfel deschisă problema suveranității, în timp ce administrația britanică asupra arhipelagului continuă să fie exercitată în fapt.
Un nou conflict apare în jurul petrolului
Problema suveranității este legată și de interesele economice din zona arhipelagului, în special de proiectele de exploatare a resurselor petroliere din largul insulelor.
Argentina a condamnat recent un proiect petrolier britanic desfășurat în apropierea Falkland, iar autoritățile de la Buenos Aires au contestat legalitatea operațiunilor.
Marți, o asociație a veteranilor din războiul din Falkland, împreună cu avocați specializați în protecția mediului, a deschis o acțiune în justiție în Argentina. Demersul urmărește blocarea proiectului petrolier derulat în nordul arhipelagului de compania britanică Rockhopper și compania israeliană Navitas.
Acțiunea juridică adaugă o nouă dimensiune disputei, într-un moment în care guvernul lui Javier Milei își intensifică presiunile împotriva operațiunilor petroliere pe care le consideră neautorizate.
Războiul din 1982 a lăsat o rană adâncă în Argentina
Insulele Falkland se află la aproximativ 600 de kilometri de coasta Patagoniei argentiniene. În 1982, arhipelagul a devenit centrul unui război între Argentina și Regatul Unit.
Conflictul militar a durat 74 de zile și s-a soldat cu 649 de morți în rândul argentinienilor și 255 în rândul britanicilor.
Războiul continuă să aibă o importanță majoră în memoria colectivă a Argentinei, iar revendicarea Insulelor Malvine depășește granițele confruntărilor dintre partidele politice.
„Malvinas Argentinas” este prezent în viața de zi cu zi
Pentru Argentina, revendicarea Falkland nu este doar o temă diplomatică. Insulele sunt prezentate în Constituție și în manualele școlare, iar mesajul „Malvinas Argentinas” apare în spațiul public sub numeroase forme.
Sloganul poate fi întâlnit pe picturi murale și pe abțibilduri aplicate pe autobuze, dar și sub forma unor tatuaje. Prezența sa în societatea argentiniană reflectă importanța pe care arhipelagul o are în identitatea națională.
Insulele Falkland, administrate de facto de Regatul Unit din 1833, au devenit astfel un simbol care traversează diviziunile politice interne ale Argentinei și rămâne un element de coeziune în jurul revendicării teritoriale.