Coreea de Sud ia în calcul implicarea militară în Strâmtoarea Ormuz

Coreea de Sud analizează mai multe variante pentru a contribui la menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv o eventuală desfășurare militară, a anunțat vineri administrația prezidențială de la Seul. Oficialii sud-coreeni au precizat însă că nu a fost luată nicio decizie în acest sens.
Un oficial prezidențial a declarat vineri pentru Reuters că Seulul discută modalități practice de a contribui la securitatea navigației prin strâmtoare și a respins afirmațiile potrivit cărora Coreea de Sud nu ar fi oferit până acum niciun sprijin în această chestiune. „Nu s-a decis nimic", a spus oficialul, subliniind că opțiunile militare rămân în evaluare, alături de alte considerente.
Presa sud-coreeană relatase anterior că autoritățile de la Seul pregătesc mai multe variante pentru o eventuală misiune până la sfârșitul anului. Printre opțiunile analizate se numără un avion de patrulare maritimă, o navă de sprijin logistic și o unitate pentru detectarea și înlăturarea minelor.
Coreea de Sud a discutat amploarea și natura unei eventuale contribuții cu Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Orice desfășurare militară în străinătate ar necesita aprobarea Adunării Naționale, parlamentul unicameral al țării. Totodată, oficialul a precizat că deciziile vor ține cont și de procedurile legale interne, de aprobarea parlamentară și de necesitatea menținerii unor forțe suficiente pentru apărarea Peninsulei Coreene, în fața amenințării permanente reprezentate de Coreea de Nord.
Statele Unite au cerut în repetate rânduri aliaților să contribuie mai mult la securizarea Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru comerțul mondial cu energie. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că a redus exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, motivând, printre altele, că Seulul a refuzat să ofere sprijin pentru operațiunile americane legate de Iran.
Coreea de Sud depinde de traficul prin Strâmtoarea Ormuz
Pentru Coreea de Sud, miza este și una economică. Țara s-a bazat anul trecut pe Strâmtoarea Ormuz pentru 61% din importurile de țiței și 54% din importurile de nafta.
Un eventual acord ar reprezenta o misiune de anvergură pentru Seul. Dacă desfășurarea militară va fi aprobată, aceasta ar putea fi prima misiune maritimă a Coreei de Sud în afara Peninsulei Coreene de la precedentul din 2009, când țara a trimis unitatea antipiraterie Cheonghae în Golful Aden, pentru a proteja navele comerciale sud-coreene de atacurile piraților și a contribui la securizarea traficului maritim din zonă — misiune care continuă și în prezent.