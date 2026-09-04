Coreea de Sud ia în calcul implicarea militară în Strâmtoarea Ormuz

Publicat 4 sept. 2026, 07:54 Actualizat 4 sept. 2026, 07:55

Coreea de Sud analizează mai multe variante pentru a contribui la menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv o eventuală desfășurare militară, a anunțat vineri administrația prezidențială de la Seul. Oficialii sud-coreeni au precizat însă că nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

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