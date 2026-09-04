Trump cere Europei să returneze banii pentru armele trimise Ucrainei. SUA ar putea suspenda vânzările către aliați

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 07:08

Donald Trump spune că va cere statelor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei. Președintele american a sugerat și că vânzările de armament către aliați ar putea fi suspendate temporar.

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