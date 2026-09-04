Trump cere Europei să returneze banii pentru armele trimise Ucrainei. SUA ar putea suspenda vânzările către aliați

Donald Trump spune că va cere statelor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei. Președintele american a sugerat și că vânzările de armament către aliați ar putea fi suspendate temporar.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului cu Rusia. Liderul american a dat de înțeles că vânzările către aliați ar putea fi suspendate temporar, în timp ce Washingtonul își reface propriile stocuri.
Trump a criticat și informațiile potrivit cărora stocurile americane de muniție ar fi fost puternic diminuate, pe fondul războiului separat din Iran, și a transmis că SUA își intensifică producția și stocarea.
Ce spune Donald Trump despre armele și munițiile trimise Ucrainei?
Donald Trump afirmă că, pentru moment, prioritatea este refacerea rezervelor americane, iar anumite livrări către aliați ar putea fi amânate.
„Le păstrăm pentru noi, SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliaţi vor reîncepe în curând”, a scris Trump.
Președintele american a transmis și că Europa ar trebui să plătească pentru ajutorul militar acordat Ucrainei în anii anteriori.
„S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei şi NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit - dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere aceşti bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a adăugat el.
Trump a pus responsabilitatea pentru această situație pe administrația predecesorului său, Joe Biden.
Ar putea SUA să suspende vânzările de armament către aliați?
Mesajul lui Trump indică faptul că Washingtonul ar putea limita temporar unele vânzări pentru a acorda prioritate propriilor stocuri.
Președintele american nu a prezentat însă un calendar exact și nici o listă a aliaților sau a tipurilor de armament care ar putea fi afectate. El a precizat doar că vânzările către aliați „vor reîncepe în curând”.
Europa bagă mai mulți bani în arme pentru Ucraina, dar apare o problemă pe termen lung
Anul trecut, Statele Unite și NATO au elaborat inițiativa „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, prin care țările europene plătesc pentru furnizarea de armament american către Ucraina.
De ce sunt îngrijorări privind stocurile de muniție ale SUA?
Au apărut informații potrivit cărora armata americană ar fi consumat o parte importantă din stocurile sale de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul.
Această situație a ridicat semne de întrebare privind capacitatea SUA de a răspunde rapid în cazul unor noi conflicte. Trump susține însă că producția și stocarea de muniție sunt intensificate.
Tema este cu atât mai sensibilă cu cât Statele Unite sunt implicate indirect sau direct în mai multe crize internaționale, iar necesarul de armament și muniții a crescut.
Cum influențează războaiele din Ucraina și Iran economia?
Războaiele din Ucraina și Iran au început să producă efecte și asupra piețelor internaționale, inclusiv prin creșterea prețurilor la energie.
Joi, prețurile petrolului au atins noi maxime ale ultimelor șase săptămâni, pe fondul atacurilor SUA asupra Iranului și al noilor amenințări israeliene împotriva Teheranului. Situația din Strâmtoarea Ormuz a amplificat temerile privind posibile întreruperi ale aprovizionării.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a legat o parte din scumpirea petrolului și gazelor și de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești.
Ce spune Scott Bessent despre creșterea prețurilor la energie?
Secretarul Trezoreriei SUA susține că presiunile asupra pieței energetice vin atât din războiul din Ucraina, cât și din conflictul din Iran.
„Trecem în acest moment printr-un şoc energetic datorat atât războiului din Ucraina – pentru că, după cum ştiţi, Ucraina a decis că vrea să distrugă activele energetice ruseşti şi produsele rafinate, ceea ce creează o presiune ascendentă asupra preţurilor la nivel global –, cât şi conflictului din Iran”, a declarat el.
În acest context, decizia Washingtonului de a acorda prioritate refacerii propriilor stocuri de muniție poate avea implicații inclusiv pentru relațiile cu aliații europeni și pentru sprijinul militar destinat Ucrainei.