Europa bagă mai mulți bani în arme pentru Ucraina, dar apare o problemă pe termen lung

Publicat 12 aug. 2026, 21:54 Sursă Agerpres

Datorită unui nou împrumut al Uniunii Europene, ajutorul militar acordat Ucrainei a atins în iunie cel mai înalt nivel de la încetarea finanțării americane, însă - potrivit Institutului german de cercetare Kiel - pe termen lung se va menține o tendință de stagnare, informează miercuri AFP.

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