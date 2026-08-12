Europa bagă mai mulți bani în arme pentru Ucraina, dar apare o problemă pe termen lung

Datorită unui nou împrumut al Uniunii Europene, ajutorul militar acordat Ucrainei a atins în iunie cel mai înalt nivel de la încetarea finanțării americane, însă - potrivit Institutului german de cercetare Kiel - pe termen lung se va menține o tendință de stagnare, informează miercuri AFP.
Ajutorul militar alocat Kievului a atins 7,2 miliarde de euro în iunie, cea mai mare sumă de la cei 9,04 miliarde alocați în aprilie 2024, înainte ca finanțarea SUA să înceteze în februarie 2025.
Este a treia cea mai mare creștere lunară a ajutorului militar de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, potrivit datelor furnizate de Institutul Kiel, care înregistrează ajutorul militar, financiar și umanitar promis și livrat Kievului de la începutul războiului.
Această creștere se datorează în principal noului împrumut acordat Ucrainei, care a contribuit la ridicarea la 4,3 miliarde de euro a ajutorului militar alocat în lunile mai și iunie de către instituțiile europene.
Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 pentru a ajuta Ucraina să-și finanțeze efortul de război și să asigure funcționarea statului.
'Deblocarea rapidă a împrumutului a trimis un semnal pozitiv Ucrainei', a comentat Taro Nishikawa, un responsabil al Institutului Kiel.
Bani în plus pentru Ucraina
Pe lângă acest împrumut, Germania a alocat 700 de milioane de euro, Danemarca - 600 de milioane și Țările de Jos - 500 de milioane pentru a sprijini armata ucraineană.
Cu toate acestea, nivelurile de finanțare pe termen lung rămân sub cele înregistrate înainte ca președintele american Donald Trump să pună capăt ajutorului.
Înainte de februarie 2025, donatorii alocau în medie un ajutor militar în valoare de 3,46 miliarde de euro pe lună pentru Kiev. De atunci, această cifră a scăzut la 2,94 miliarde de euro.
Deși SUA nu mai contribuie direct la efortul de război al Ucrainei, armele lor continuă să joace un rol cheie.
Europa cumpără din ce în ce mai multe arme de la companii americane din domeniul apărării și primește livrări provenind din stocurile militare americane.
'SUA rămân un furnizor esențial de sisteme de apărare precum Patriot, pentru care Europa dispune deocamdată doar de alternative limitate', a subliniat Federico Mellace, analist al Institutului.
'Pe termen lung, întrebarea esențială va fi dacă Europa poate să dezvolte și să producă înlocuitori fiabili pentru principalele sisteme de apărare americane și dacă își poate reduce treptat dependența', a adăugat același expert.