Trump: SUA au „control total” asupra Strâmtorii Ormuz. Mesajul tăios pentru Iran: „M-au mințit constant”

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj dur la adresa Iranului și a susținut că Statele Unite dețin în acest moment controlul total asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie. Declarațiile au fost făcute marți, la revenirea sa din Ohio, la baza aeriană Joint Base Andrews din Maryland, potrivit Anadolu Agency.
Trump a spus că nu are încredere în autoritățile de la Teheran și a respins categoric orice sugestie potrivit căreia ar avea încredere în Iran. În același timp, afirmațiile liderului de la Casa Albă au venit pe fondul tensiunilor militare din regiune și al acțiunilor întreprinse de armata americană pentru aplicarea blocadei asupra porturilor iraniene.
„Sunt ultima persoană care ar avea încredere în Iran”
Întrebat despre relația cu Iranul și despre nivelul de încredere pe care îl acordă autorităților de la Teheran, Donald Trump a respins fără echivoc ideea că ar avea încredere în partea iraniană.
„Nu am încredere în Iran. De ce spuneți că am încredere în Iran!? Sunt ultima persoană care ar avea încredere în Iran”, le-a spus Trump reporterilor la baza aeriană Joint Base Andrews din Maryland, după revenirea din Ohio.
Președintele american și-a justificat poziția prin experiențele anterioare cu autoritățile iraniene, susținând că acestea l-ar fi indus în eroare în mod repetat.
„M-au mințit constant”, a adăugat președintele american.
Trump susține că SUA au controlul asupra Strâmtorii Ormuz
Pe lângă acuzațiile lansate la adresa Iranului, Donald Trump a făcut și o afirmație privind situația din Strâmtoarea Ormuz. Potrivit liderului american, Statele Unite dețin în prezent controlul total asupra acestei rute maritime strategice.
„Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz în acest moment. Ei nu o controlează. Noi avem control total. Noi o deținem”, a declarat liderul de la Casa Albă.
Declarația vine într-un moment în care Strâmtoarea Ormuz se află în centrul tensiunilor dintre Washington și Teheran. Importanța acestei rute pentru transporturile maritime de energie face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte asupra piețelor internaționale.
Armata americană a deschis focul asupra unei nave care încălca blocada
În aceeași zi în care Trump a făcut declarațiile privind Iranul și Strâmtoarea Ormuz, armata americană a anunțat că a folosit forța împotriva unei nave sub pavilion panamez care încerca să se apropie de un port iranian. Nava ar fi încălcat astfel blocada instituită de Washington asupra porturilor iraniene, transmit agențiile străine.
Potrivit Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), un elicopter american a lansat două rachete asupra sălii mașinilor navei-cargo Vela Nova.
Atacul a avut loc după ce echipajul navei ar fi ignorat avertismentele transmise de forțele americane, a precizat CENTCOM într-un comunicat publicat pe platforma X.
Este pentru a treia oară când armata Statelor Unite recurge la forță pentru a impune respectarea blocadei asupra porturilor iraniene. Măsura a fost introdusă de Washington la 14 iulie.
Forțele americane susțin că, de la instituirea blocadei, au redirecționat 55 de nave care încercau să treacă.
Acțiunile militare americane împotriva navelor care încearcă să ajungă în porturile iraniene au început într-un context mai larg de confruntare între Washington și Teheran. În perioada 15 aprilie-15 iunie, armata americană a tras asupra a nouă nave și a redirecționat alte peste 140.
Tensiunile din Orientul Mijlociu se resimt pe piața petrolului
Conflictul dintre SUA, Israel și Iran continuă să mențină o presiune ridicată asupra piețelor energetice. Orientul Mijlociu a rămas tensionat de la începutul războiului dintre cele trei părți, la sfârșitul lunii februarie.
Washingtonul și Teheranul nu au ajuns încă la un acord final privind încheierea confruntării, iar situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze lanțurile globale de aprovizionare cu energie.
Evoluțiile din regiune s-au reflectat și în cotațiile petrolului. Prețurile au continuat să urce marți, după creșterile înregistrate în ședința precedentă.
Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 72 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,81%, până la 89,63 dolari pe baril.
În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 71 de cenți, respectiv 0,85%, ajungând la 83,91 dolari pe baril.
Ambele sortimente de referință încheiaseră ședința de marți cu un avans de peste un dolar și ajunseseră la cele mai ridicate niveluri de închidere din 31 iulie, potrivit Reuters.
Creșterea prețurilor a continuat după saltul de aproximativ 5% consemnat luni. Evoluția a avut loc pe fondul reducerii așteptărilor privind posibilitatea unui acord de pace între SUA și Iran, în pofida unor date din industrie care au indicat o majorare a stocurilor de țiței din Statele Unite.