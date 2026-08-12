Trump: SUA au „control total” asupra Strâmtorii Ormuz. Mesajul tăios pentru Iran: „M-au mințit constant”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:59

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj dur la adresa Iranului și a susținut că Statele Unite dețin în acest moment controlul total asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie. Declarațiile au fost făcute marți, la revenirea sa din Ohio, la baza aeriană Joint Base Andrews din Maryland, potrivit Anadolu Agency.

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