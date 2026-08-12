Moment incredibil pe aeroportul din Milano! O mașină a intrat direct într-un avion

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 16:14

Un incident neobișnuit a avut loc pe aeroportul Linate din Milano, unde o mașină aparținând serviciilor aeroportuare a ajuns să lovească un avion privat aflat în apropierea pistei. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere, iar traficul aerian a fost suspendat temporar.

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