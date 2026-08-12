Moment incredibil pe aeroportul din Milano! O mașină a intrat direct într-un avion

Un incident neobișnuit a avut loc pe aeroportul Linate din Milano, unde o mașină aparținând serviciilor aeroportuare a ajuns să lovească un avion privat aflat în apropierea pistei. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere, iar traficul aerian a fost suspendat temporar.
Accidentul s-a produs luni, în timpul desfășurării normale a activităților pe aeroport. Din primele informații, autoturismul implicat era un Fiat Panda utilizat în cadrul operațiunilor aeroportuare.
Mașina a intrat direct în avion
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o situație greu de imaginat, arată Corriere della Sera. Autoturismul se deplasează spre aeronava care se pregătea să ajungă pe pista de decolare, iar în momentul impactului nu se observă o frânare evidentă.
Mașina a lovit un avion privat Hawker Beechcraft 400A. Primele informații indică faptul că persoanei aflate la volanul mașinii de serviciu i s-ar fi făcut rău, însă circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite.
Accidentul este considerat unul extrem de neobișnuit, mai ales prin locul în care s-a produs și prin modul în care autoturismul a ajuns să intre în contact cu aeronava.
Aeroportul Linate, închis aproximativ 40 de minute
În urma coliziunii, operațiunile de pe aeroportul din Milano au fost întrerupte pentru aproximativ 40 de minute. Intervalul a fost necesar pentru intervenția serviciilor de urgență, verificarea aeronavei și a autoturismului, precum și pentru efectuarea procedurilor de siguranță.
Specialiștii au atras atenția asupra caracterului neobișnuit al incidentului. În cazul în care autoturismul ar fi traversat zona cu doar câteva secunde mai devreme sau dacă aeronava implicată ar fi fost una de dimensiuni mai mari, consecințele ar fi putut fi mult mai grave.
După verificările efectuate, activitatea aeroportului a fost reluată.
Accidentul ridică și problema infrastructurii aeroportuare
Incidentul de la Milano a generat și reacții din partea reprezentanților industriei aviatice din Italia. Aceștia au atras atenția asupra stării platformelor aeroportuare și susțin că infrastructura nu mai răspunde întotdeauna eficient volumului actual de trafic.
Potrivit acestora, presiunea asupra infrastructurii aeroportuare a crescut constant, iar platformele și zonele operaționale trebuie adaptate pentru a face față numărului tot mai mare de aeronave și vehicule de serviciu.
Deocamdată, autoritățile italiene continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și dacă starea de sănătate a persoanei aflate în mașină a contribuit la producerea accidentului.