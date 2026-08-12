Rețea de firme-paravan, folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile UE. Anchetă uriașă în Austria

Autoritățile austriece au descoperit o rețea prin care o companie cu sediul la Viena ar fi furnizat Rusiei echipamente industriale supuse sancțiunilor UE, utilizate ulterior la fabricarea unor motoare pentru rachete de croazieră și avioane de vânătoare. Livrările ar fi fost ascunse prin intermediul unor companii-paravan din mai multe țări.
Potrivit Ministerului austriac de Interne, compania, al cărei nume nu a fost făcut public, furniza mașini CNC și unelte speciale pentru prelucrarea metalelor, echipamente care pot fi utilizate la fabricarea unor componente și unelte.
Pentru a evita sancțiunile europene, compania ar fi falsificat certificatele privind destinatarul final și ar fi folosit o rețea de firme-paravan din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Belarus, Kîrgîzstan, Coreea de Sud, Polonia și Lituania.
Echipamentele ar fi ajuns la companii afiliate Rostec
Conform anchetatorilor austrieci, echipamentele erau furnizate unor companii afiliate Rostec, conglomeratul industrial rus controlat de stat.
Ultimele concluzii ale anchetei indică faptul că bunurile ar fi fost utilizate pentru fabricarea unor echipamente militare, în special motoare destinate rachetelor de croazieră și avioanelor de vânătoare.
Ambasada Rusiei la Viena a refuzat să comenteze informațiile, iar Rostec nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.
Directorul companiei, arestat în luna mai
Directorul companiei, un cetățean belarus în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în luna mai și se află în continuare în detenție.
În aceeași zi, autoritățile austriece au confiscat mașini CNC și unelte specializate în valoare de aproximativ 140.000 de euro.
Anchetatorii au stabilit, pe baza probelor ridicate în urma a patru percheziții efectuate în august anul trecut, că bunuri industriale în valoare de peste 3,3 milioane de euro ar fi fost livrate producătorilor ruși de armament începând din 2022.
Anchetele vor continua
Secretarul de stat austriac responsabil cu serviciile de informații, Joerg Leichtfried, a declarat că este inacceptabil ca tehnologii europene de înaltă precizie să fie redirecționate către producția militară rusă.
Oficialul a promis că autoritățile austriece vor continua să ia măsuri împotriva celor care încearcă să eludeze sancțiunile menite să limiteze accesul industriei de armament ruse la tehnologii europene.