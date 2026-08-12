Rețea de firme-paravan, folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile UE. Anchetă uriașă în Austria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:38

Autoritățile austriece au descoperit o rețea prin care o companie cu sediul la Viena ar fi furnizat Rusiei echipamente industriale supuse sancțiunilor UE, utilizate ulterior la fabricarea unor motoare pentru rachete de croazieră și avioane de vânătoare. Livrările ar fi fost ascunse prin intermediul unor companii-paravan din mai multe țări.

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