Fumatul pe plajele din România ar putea fi permis doar în zone special amenajate din 2027. ANPC pregătește noile reguli pentru litoral

Fumatul pe plajele din România ar putea fi permis, începând din 2027, numai în spații special amenajate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pregătește un proiect de reglementare în acest sens. Măsura nu ar interzice complet fumatul pe litoral. Scopul anunțat este protejarea turiștilor de fumul de țigară și reducerea numărului de mucuri aruncate în nisip.
Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, susține că zonele pentru fumători ar oferi mai mult confort și siguranță pe plaje. Restul suprafeței ar urma să rămână liber de fumul produs de persoanele aflate pe șezlongurile din apropiere. O altă problemă semnalată este prezența mucurilor de țigară în zonele în care se joacă cei mici. Șeful ANPC spune că litoralul românesc este vizitat de numeroase familii cu copii.
ANPC invocă protejarea copiilor
„Va fi o reglementare care își dorește să aducă normalitate în privința consumului de tutun și de produse derivate din tutun pe plajă. În acest mod, putem asigura mai multă siguranță consumatorilor și turiștilor. Desigur, nu trebuie să uităm o componentă foarte importantă. Litoralul românesc este o destinație a familiilor și vedem foarte mulți copii mici. Să nu uităm un singur lucru: România este peste media europeană în ceea ce privește numărul tinerilor cu vârste între 12 și 16 ani care fumează”, a declarat Csaba Lajos Békési.
„Este inacceptabil pentru noi ca, atunci când un copil se joacă în nisip, face forme și castele, o parte dintre acestea să fie formate din mucurile de țigară aflate în nisip. Este un lucru extrem de neplăcut. Mai mult decât atât, și adulții care stau pe plajă ne transmit că sunt deranjați de fumul de țigară venit de la un șezlong vecin. Nu este o interzicere, ci doar o reglementare. Așa cum am reglementat folosirea prosoapelor și existența cearșafurilor pe plajă, putem să reglementăm și acest lucru într-o notă de civilizație și normalitate”, a explicat președintele ANPC.
Proiectul urmează să intre în procedura legislativă
Inițiativa va fi pregătită de ANPC în cursul acestui an. Proiectul trebuie apoi să parcurgă etapele prevăzute de lege înainte de a putea fi aplicat. „Nu pot garanta când va intra în vigoare, dar dorința noastră este ca, după ce această inițiativă își va urma drumul, să fie aplicată cât mai repede”, a declarat Csaba Lajos Békési. Autoritatea urmărește ca noile reguli să poată fi aplicate începând din 2027.