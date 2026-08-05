Fumatul pe plajele din România ar putea fi permis doar în zone special amenajate din 2027. ANPC pregătește noile reguli pentru litoral

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 15:44

Fumatul pe plajele din România ar putea fi permis, începând din 2027, numai în spații special amenajate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pregătește un proiect de reglementare în acest sens. Măsura nu ar interzice complet fumatul pe litoral. Scopul anunțat este protejarea turiștilor de fumul de țigară și reducerea numărului de mucuri aruncate în nisip.

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