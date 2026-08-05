Criza energetică stinge luminile în București. Măsurile luate de Ciucu pentru reducerea consumului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:09

Primăria Capitalei aplică, începând de miercuri, 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie. Acestea vizează transportul public, iluminatul stradal, sediile administrative, instituțiile culturale și panourile publicitare. Chiar și așa, primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că serviciile oferite bucureștenilor nu trebuie să fie afectate.

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