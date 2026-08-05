Criza energetică stinge luminile în București. Măsurile luate de Ciucu pentru reducerea consumului

Primăria Capitalei aplică, începând de miercuri, 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie. Acestea vizează transportul public, iluminatul stradal, sediile administrative, instituțiile culturale și panourile publicitare. Chiar și așa, primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că serviciile oferite bucureștenilor nu trebuie să fie afectate.
La măsurile de economisire vor participa STB, Termoenergetica, Compania Municipală de Iluminat Public, Administrația Domeniului Public și toate instituțiile aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Companiile considerate mari consumatoare trebuie să pregătească planuri pentru reducerea consumului. Cele mai multe restricții vor fi aplicate seara și în timpul nopții. Intervalul critic stabilit de autorități este cuprins între orele 20:00 și 23:00.
Autobuzele electrice nu vor mai fi încărcate seara
Societatea de Transport București nu va mai încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23:00. Spălarea exterioară a vehiculelor și lucrările cu aer comprimat din schimbul al doilea vor fi reduse sau suspendate. Activitățile de întreținere și reparații programate între orele 19:00 și 23:00 vor fi mutate în alte intervale. Iluminatul din platformele de parcare va fi pornit după ora 22:00.
STB va reduce și iluminatul tehnologic din hale între orele 19:30 și 23:00. Pe timpul nopții, luminile care nu sunt necesare vor fi stinse, iar aparatele de aer condiționat vor fi oprite. Încărcătoarele și celelalte dispozitive care nu sunt folosite vor fi scoase din priză. Măsurile trebuie aplicate fără reducerea programului de transport public.
Termoenergetica oprește unele pompe
Termoenergetica va opri pompele folosite pentru ridicarea presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea existentă în rețeaua de apă rece. Funcționarea pompelor de recirculare și de presiune va fi redusă sau reprogramată. Compania va limita și folosirea aparatelor de aer condiționat în sediile administrative.
Iluminatul considerat neesențial va fi oprit în spațiile administrate de Termoenergetica. Compania Municipală de Iluminat Public va reduce cu aproximativ 30% intensitatea lămpilor LED conectate la sistemul de control de la distanță. Programul de aprindere nu va fi schimbat, deoarece modificarea ar necesita reprogramarea sistemelor. Astfel, iluminatul public va funcționa în continuare, dar cu o intensitate mai mică în zonele în care măsura poate fi aplicată.
Panourile publicitare, oprite în intervalul stabilit
Poliția Locală va anunța operatorii privați că trebuie să oprească ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare. Măsura va fi aplicată zilnic, între orele 20:00 și 21:00, pe tot parcursul lunii august. Notificările vor fi trimise începând de miercuri. Restricția se aplică mijloacelor publicitare digitale sau iluminate.
Primăria reduce iluminatul și răcirea clădirii
Iluminatul ornamental al sediului Primăriei Capitalei și cel din curtea interioară vor fi oprite pe durata nopții. După încheierea programului de lucru, vor fi stinse și luminile montate în lambriurile de pe holuri. Sistemul de răcire al clădirii va funcționa la o capacitate redusă pe parcursul lunii august. Mașinile electrice nu vor mai fi încărcate în intervalul critic și nici în timpul nopții.
Administrația Domeniului Public va reduce iluminatul din sedii, cimitire, crematorii și parcuri. Măsura vizează zonele în care energia era consumată și în afara programului de lucru. Iluminatul va fi păstrat numai acolo unde este considerat necesar. Instituția trebuie să reducă astfel consumul din timpul nopții. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va reduce la strictul necesar iluminatul administrativ și exterior. Echipamentele electronice care nu sunt esențiale vor fi oprite la sfârșitul programului. Folosirea aparatelor de aer condiționat va fi limitată. Activitățile care consumă multă energie vor fi programate în afara intervalului critic.
Teatrele și muzeele sting luminile pe timpul nopții
Biblioteca Metropolitană, muzeele, teatrele, Circul Metropolitan, Opera Comică pentru Copii, ARCUB și celelalte instituții culturale ale Capitalei vor opri iluminatul interior și exterior în timpul nopții. Climatizarea va fi oprită noaptea, dar și ziua în spațiile fără public sau care nu sunt folosite de angajați. Instituțiile care au personal redus pe timpul verii vor muta angajații într-un număr mai mic de birouri. În acest mod, vor fi folosite mai puține aparate de aer condiționat.
Teatrele au stagiunea închisă în această perioadă, iar activitatea se desfășoară cu mai puțini angajați. Din acest motiv, consumul de energie este deja redus. La finalul programului, echipamentele IT și dispozitivele electronice vor fi deconectate. Primăria vrea astfel să evite consumul produs de aparatele rămase în modul de așteptare.