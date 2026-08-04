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Accident pe Dunăre în judeţul Mehedinţi. Un bărbat este căutat, după ce o ambarcaţiune s-a lovit de o geamandură

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 22:43

O ambarcațiune s-a izbit, marți seară, de o geamandură pe Dunăre, în zona localității Dubova, județul Mehedinți. În urma impactului, doi tineri au căzut în apă. Un adolescent de 15 ani a fost salvat de echipele de intervenție, iar cea de-a doua persoană este căutată în continuare.

Mobilizare de forțe pentru găsirea persoanei dispărute

”În această seară, în zona Club Vella, pe raza localităţii Dubova, a avut loc un accident naval, după ce o ambarcaţiune de tip skyjet/barcă s-ar fi răsturnat în urma impactului cu o geamandură. Din primele informaţii, două persoane au căzut în apă. La locul evenimentului a fost trimis un echipaj SMURD Dubova”, a transmis ISU Mehedinţi.

Un adolescent de 15 ani a fost recuperat în siguranţă, iar cea de-a doua persoană este căutată. Adolescentul este evaluat de medici.

La faţa locului se intervine cu mai multe echipaje pentru găsirea celei de-a doua persoane.

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