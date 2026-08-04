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Locale· 1 min citire
Accident pe Dunăre în judeţul Mehedinţi. Un bărbat este căutat, după ce o ambarcaţiune s-a lovit de o geamandură
FOTO: Arhivă
O ambarcațiune s-a izbit, marți seară, de o geamandură pe Dunăre, în zona localității Dubova, județul Mehedinți. În urma impactului, doi tineri au căzut în apă. Un adolescent de 15 ani a fost salvat de echipele de intervenție, iar cea de-a doua persoană este căutată în continuare.
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