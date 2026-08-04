Stațiunea Colibița, afectată de o întrerupere de 13 ore a apei potabile. Sistemul de alimentare, suprasolicitat

Stațiunea Colibița, aflată pe malul lacului de acumulare cu același nume, la poalele Munților Călimani, va rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore, începând de marți seară, ca urmare a suprasolicitării sistemului de alimentare, a anunțat operatorul regional de apă.
Operatorul de apă le cere turiștilor și localnicilor să folosească apa doar pentru necesitățile esențiale
August este luna cu cei mai mulți turiști în această stațiune, iar printre abonați se numără pensiunile și hotelurile din zonă, unele fiind dotate și cu piscine.
”În atenția abonaților din localitatea Colibița: din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat în această perioadă, procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat. Compania noastră anunță sistarea furnizării apei potabile începând de astăzi, 4 august 2026, de la ora 19:00, până mâine, 5 august 2026, la ora 08:00, în localitatea Colibița, interval necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să atingă cote optime. Reiterăm rugămintea de a folosi apa potabilă din rețeaua publică cu prudență și responsabilitate, îndeosebi în această perioadă, doar în scopuri esențiale - pentru băut, nevoi igienico-sanitare și casnice, și de a evita sau reduce frecvența acțiunilor precum irigații, spălarea trotuarelor, umplerea piscinelor, etc”, este mesajul publicat de operatorul de apă pe pagina proprie de socializare.
Problemele se extind și în alte localități din județ, pe fondul consumului ridicat de apă
Tot marți, reprezentanții Aquabis au transmis un apel către locuitorii din satele Lechința și Vermeș, de a utiliza apa doar în scopuri strict necesare, având în vedere ”ritmul alarmant cu care scade nivelul apei din rezervorul de stocare care asigură alimentarea acestor localități'”, avertizând că, în caz contrar, va fi nevoie de reducerea programului de furnizare.
În noaptea de luni spre marți, compania Aquabis a oprit pentru aproximativ 8-9 ore furnizarea apei în mai multe localități rurale din județul Bistrița-Năsăud, invocând suprasolicitarea sistemului de alimentare.
Localitățile afectate au fost Căianu Mic, Căianu Mare, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Beudiu, Vița și Nușeni, potrivit informațiilor publicate pe Facebook de operatorul de apă județean.