Stațiunea Colibița, afectată de o întrerupere de 13 ore a apei potabile. Sistemul de alimentare, suprasolicitat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 18:52

Stațiunea Colibița, aflată pe malul lacului de acumulare cu același nume, la poalele Munților Călimani, va rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore, începând de marți seară, ca urmare a suprasolicitării sistemului de alimentare, a anunțat operatorul regional de apă.

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