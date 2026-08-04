Timișoara reduce consumul de energie. Primăria a oprit iluminatul arhitectural la Catedrala Mitropolitană, Operă și mai multe biserici

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat marți că iluminatul arhitectural al Catedralei Mitropolitane, Operei și al mai multor biserici din oraș a fost oprit temporar, în cadrul măsurilor de reducere a consumului de energie. În perioada următoare, aceeași măsură va fi extinsă la alte 20 de clădiri emblematice.
Timișoara oprește temporar iluminatul arhitectural pentru a economisi energie
”Oprim temporar iluminatul arhitectural pentru a reduce consumul de energie. Dar economisim deja pentru că am modernizat sistemul de iluminat public. Avem peste 70 de bulevarde şi străzi cu leduri şi sistem de telegestiune. Scădem deja de un an consumul în trepte fără să afectăm siguranţa celor care circulă în oraş. Şi Parcul Botanic (foto) are acest sistem. De la ora 23 până la miezul nopţii intensitatea luminoasă e la 70%, apoi până la 4 dimineaţa e la 50%, de la 4 la 6 din nou la 70%, iar de la ora 6 e la 100 la sută până la răsăritul soarelui, în funcţie de anotimp”, a scris Ruben Laţcău pe Facebook.
Viceprimarul a precizat că, de marţi, iluminatul arhitectural la clădiri emblematice pentru Timişoara, dar şi de la mai multe biserici a fost oprit, iar în zilele următoare se va întâmpla acelaşi lucru în cazul altor 20 de clădiri.
”Am oprit azi iluminatul arhitectural la Biserica din Piaţa Bălcescu, Biserica de pe Şt. Cel Mare, Biserica Martirilor, Biserica Millennium, Biserica din Piaţa Mocioni, Biserica de pe Str. Dej, Biserica Sfântul Iosif, la Catedrala Mitropolitană şi la Operă. Urmează alte 20 de clădiri iluminate cu reflectoare. Este o măsură temporară. Le vom ilumina din nou când nu va mai fi nevoie de aceste măsuri de economisire a energiei”, a precizat Laţcău.
Măsuri de economisire adoptate după declararea stării de alertă energetică
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.
Bolojan a mai afirmat că va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când există un deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii şi autorităţi publice să îşi facă planificări de reducere voluntară.
Numeroase autorităţi şi companii au anunţat deja măsuri de reducere a consumului de energie.