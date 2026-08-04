Timișoara reduce consumul de energie. Primăria a oprit iluminatul arhitectural la Catedrala Mitropolitană, Operă și mai multe biserici

Publicat 4 aug. 2026, 19:25 Actualizat 4 aug. 2026, 19:27

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat marți că iluminatul arhitectural al Catedralei Mitropolitane, Operei și al mai multor biserici din oraș a fost oprit temporar, în cadrul măsurilor de reducere a consumului de energie. În perioada următoare, aceeași măsură va fi extinsă la alte 20 de clădiri emblematice.

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