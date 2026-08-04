Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Cetățean sârb salvat de polițiștii de frontieră lângă Svinița: a adormit pe un colac și a fost purtat în derivă de curenții Dunării
Poliția de frontieră
Un cetățean sârb a fost salvat după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării departe de mal. Bărbatul a ajuns în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți. Intervenția a avut loc luni seara, în jurul orei 20:40. Alarma a fost dată printr-un apel la numărul de urgență 112.
Citește și
- 09:57Anchetă la Penitenciarul Giurgiu după ce un deținut bătut ar fi fost băgat în comă: 11 percheziții la angajații instituției
- 09:28Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine au avut cele două seisme
- 09:18Minoră de 13 ani, căutată de polițiști după ce a plecat voluntar de acasă, în Constanța
- 09:03Persoană lovită mortal de un tren între Neptun și Costinești. Două garnituri au avut întârzieri de peste 90 de minute
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News