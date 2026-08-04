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Locale· 1 min citire

Cetățean sârb salvat de polițiștii de frontieră lângă Svinița: a adormit pe un colac și a fost purtat în derivă de curenții Dunării

Poliția de frontieră

Poliția de frontieră

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:34

Un cetățean sârb a fost salvat după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării departe de mal. Bărbatul a ajuns în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți. Intervenția a avut loc luni seara, în jurul orei 20:40. Alarma a fost dată printr-un apel la numărul de urgență 112.

Un echipaj al Poliției de Frontieră, aflat deja în misiune pe Dunăre, a mers în zona indicată. Polițiștii au găsit un bărbat care plutea în derivă pe un colac și cerea ajutor. Acesta a fost adus în siguranță la mal și a primit primul ajutor. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații.

După ce și-a revenit, cetățeanul sârb le-a povestit salvatorilor că adormise pe colac. El nu și-a dat seama că fusese purtat de curenți tot mai departe de mal. Bărbatul a realizat pericolul abia când nu a mai putut reveni singur la țărm. Acesta este în afara oricărui pericol, iar după încheierea verificărilor a fost predat autorităților din Serbia.

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