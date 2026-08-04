Cetățean sârb salvat de polițiștii de frontieră lângă Svinița: a adormit pe un colac și a fost purtat în derivă de curenții Dunării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:34

Un cetățean sârb a fost salvat după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării departe de mal. Bărbatul a ajuns în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți. Intervenția a avut loc luni seara, în jurul orei 20:40. Alarma a fost dată printr-un apel la numărul de urgență 112.

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