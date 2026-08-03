Intervenţie contracronometru pe Dunăre, în județul Mehedinți. Un bărbat a căzut dintr-o barcă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 21:33

Pompierii din Mehedinți și polițiștii de frontieră au intervenit, luni seară, pentru salvarea unui bărbat care a căzut în fluviul Dunărea dintr-o barcă pneumatică. Incidentul s-a produs în dreptul localității Svinița, pe Clisura Dunării.

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