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Locale· 1 min citire
Intervenţie contracronometru pe Dunăre, în județul Mehedinți. Un bărbat a căzut dintr-o barcă
FOTO: Arhivă
Pompierii din Mehedinți și polițiștii de frontieră au intervenit, luni seară, pentru salvarea unui bărbat care a căzut în fluviul Dunărea dintr-o barcă pneumatică. Incidentul s-a produs în dreptul localității Svinița, pe Clisura Dunării.
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