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Intervenţie contracronometru pe Dunăre, în județul Mehedinți. Un bărbat a căzut dintr-o barcă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 21:33

Pompierii din Mehedinți și polițiștii de frontieră au intervenit, luni seară, pentru salvarea unui bărbat care a căzut în fluviul Dunărea dintr-o barcă pneumatică. Incidentul s-a produs în dreptul localității Svinița, pe Clisura Dunării.

Bărbatul a fost scos din apă în siguranță

”În această seară, echipajele operative au fost solicitate să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în dificultate pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Sviniţa. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă (ASAS), un echipaj SMURD şi o barcă de intervenţie, care acţionează pentru localizarea şi salvarea persoanei.

De asemenea, a fost informată şi Poliţia de Frontieră, care a confirmat că se deplasează către locul intervenţiei pentru a sprijini misiunea echipajelor de salvare”, a transmis ISU Mehedinţi.

Poliţiştii de Frontieră au ajuns la locul în care bărbatul a căzut din barca pneumatică şi l-au scos din apă. Tot ei l-au transportat la pontonul Poliţiei de Frontieră.

 

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