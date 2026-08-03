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Locale· 1 min citire
Bilaț negru în munții din județul Prahova. Salvamont a înregistrat cea de-a opta victimă din acest an
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în timp ce culegea afine în Munţii Grohotiş. Salvamont Prahova a anunțat că acesta este al optulea deces înregistrat de la începutul anului în zona montană.
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