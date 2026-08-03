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Bilaț negru în munții din județul Prahova. Salvamont a înregistrat cea de-a opta victimă din acest an

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 21:24

Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în timp ce culegea afine în Munţii Grohotiş. Salvamont Prahova a anunțat că acesta este al optulea deces înregistrat de la începutul anului în zona montană.

Mobilizare de forțe pentru coborârea trupului neînsuflețit

"Din păcate, astăzi am înregistrat a 8-a victimă din acest an, în zona montană a judeţului Prahova. Este vorba de o persoană, în vârstă de 69 ani, din com. Izvoarele, sat Schiuleşti, care era la cules de afine, în Munţii Grohotiş", a anunțat, luni seară, Salvamont Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator.

Formaţia Salvamont Cheia a intervenit cu 5 salvatori montani şi 2 utilaje, alături de un echipaj ISU, 2 jandarmi montani şi o asociaţie off-road, solicitată în sprijin de către ISU.

Trupul victimei a fost transportat până la DN1A şi predat autorităţilor.

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