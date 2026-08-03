Jaf într-o locuință din Cavnic. Adolescent de 16 ani, reținut după ce a amenințat un bărbat și i-a furat 5.000 de lei

Publicat 3 aug. 2026, 22:25 Actualizat 3 aug. 2026, 22:26

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost reţinut, luni, de poliţiştii din Cavnic, după ce a pătruns în locuința unui bărbat, pe care l-a amenințat pentru a-i sustrage suma de 5.000 de lei.

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