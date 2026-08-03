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Jaf într-o locuință din Cavnic. Adolescent de 16 ani, reținut după ce a amenințat un bărbat și i-a furat 5.000 de lei

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 22:25
Actualizat3 aug. 2026, 22:26

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost reţinut, luni, de poliţiştii din Cavnic, după ce a pătruns în locuința unui bărbat, pe care l-a amenințat pentru a-i sustrage suma de 5.000 de lei.

Bărbat de 62 de ani, amenințat și jefuit în propria locuință

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cavnic, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale, au identificat şi reţinut un tânăr bănuit de comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, astăzi, 03 august, în jurul orei 05.00, tânărul ar fi pătruns prin efracţie în locuinţa unui bărbat în vârstă de 62 de ani, pe care l-ar fi ameninţat cu acte de violenţă şi ulterior i-ar fi sustras suma de aproximativ 5.000 lei”, anunţă, luni seară, IPJ Maramureş.

Sursa citată a precizat că, în urma anchetei, persoana în cauză a fost identificată, iar în baza probatoriului administrat, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

Tânărul în vârstă de 16 ani a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, iar sub supravegherea procurorului de caz, poliţiştii continuă cercetările.

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