Cât trebuie să dureze siesta de după-amiază pentru a-ți regenera corpul și creierul. Cum eviți senzația de oboseală

Un pui de somn în timpul zilei poate avea beneficii importante pentru atenție, concentrare și starea de spirit, însă specialiștii atrag atenția că durata acestuia este esențială. Deși câteva minute de odihnă pot revitaliza organismul, un somn prea lung poate produce efecte nedorite, precum senzația de confuzie și dificultăți de revenire la activitățile zilnice.
De ce funcționează somnul de după-amiază
După masa de prânz, multe persoane observă că le scade nivelul de energie. Concentrarea devine mai dificilă, iar organismul transmite că are nevoie de o pauză. Deși somnul de după-amiază este asociat adesea cu copiii sau persoanele în vârstă, un pui de somn scurt și bine programat poate reduce senzația de oboseală și poate îmbunătăți temporar atenția, starea de spirit și unele funcții cognitive.
O analiză a mai multor studii arată că efectele unui somn scurt în timpul zilei asupra performanțelor cognitive se pot menține aproximativ două ore după trezire.
Totuși, specialiștii atrag atenția că somnul de după-amiază nu poate înlocui odihna din timpul nopții. Dacă simți nevoia să dormi câte două ore în fiecare zi, este posibil ca organismul să semnaleze un deficit cronic de somn sau o altă problemă de sănătate.
Somn de 10-20 de minute: cea mai eficientă variantă
Pentru majoritatea adulților, un pui de somn de 10-20 de minute este cea mai bună alegere. În acest interval, organismul rămâne în fazele ușoare ale somnului, ceea ce permite o trezire rapidă și fără senzația de amețeală sau confuzie.
Potrivit cercetărilor, somnul de aproximativ 5-15 minute produce efecte aproape imediate, iar beneficiile pot dura între una și trei ore. De asemenea, un somn de până la 20 de minute provoacă mai puțină inerție a somnului decât unul de 30 de minute. Această variantă este recomandată înaintea unei ședințe, a unui drum lung cu mașina sau înaintea unei activități care necesită atenție maximă.
Somn de 30 de minute: util, dar te poți trezi mai obosit
La prima vedere, o jumătate de oră pare durata ideală pentru odihnă. În realitate, în acest interval organismul poate începe să intre în fazele mai profunde ale somnului. Rezultatul este așa-numita „inerție a somnului”, manifestată prin confuzie temporară, gândire mai lentă și senzația că nu te-ai odihnit suficient.
Un studiu care a comparat efectele somnului de 10, 30 și 60 de minute a arătat că persoanele care au dormit 30 sau 60 de minute au avut, imediat după trezire, un timp de reacție mai lent. Acest efect a dispărut însă după aproximativ 30 de minute, iar somnul de 30 de minute s-a dovedit benefic pentru memorarea informațiilor noi.
Dacă alegi această variantă, este recomandat să aștepți puțin înainte de a conduce sau de a lua decizii importante.
Somn de 60 de minute: mai multă odihnă, dar revenire mai lentă
Un pui de somn de o oră include, de regulă, o perioadă mai lungă de somn profund. Acesta poate fi util după o noapte foarte scurtă sau pentru persoanele care lucrează în schimburi, însă probabilitatea de a te trezi cu senzația de confuzie este mult mai mare.
Din acest motiv, nu este considerat cea mai potrivită alegere pentru rutina zilnică a unei persoane care trebuie să fie activă imediat după trezire.
Somn de 90 de minute: un ciclu aproape complet de somn
Mulți consideră că 90 de minute reprezintă durata unui ciclu complet de somn. Specialiștii explică însă faptul că durata ciclurilor diferă de la o persoană la alta și chiar pe parcursul aceleiași nopți. Un somn de aproximativ 90 de minute poate include atât fazele de somn profund, cât și somnul REM, fiind util în cazul unei lipse accentuate de odihnă, după efort fizic intens sau în perioadele de învățare.
În același timp, dacă este făcut târziu după-amiaza, poate îngreuna adormirea seara. În cazul sportivilor, unele cercetări recomandă somnul de 20 sau 90 de minute, însă sugerează un interval de cel puțin 30 de minute între trezire și reluarea activităților solicitante, pentru ca efectele inerției somnului să dispară.
Care este momentul ideal pentru un pui de somn
Specialiștii recomandă ca somnul de după-amiază să aibă loc în prima parte a după-amiezii, atunci când nivelul de atenție scade în mod natural. În schimb, un pui de somn făcut spre seară poate întârzia ora de culcare și poate afecta calitatea somnului din timpul nopții.
În general, recomandarea pentru adulții sănătoși este un somn de aproximativ 20-30 de minute, înainte de ora 15:00. Totuși, durata și momentul optim pot varia în funcție de programul fiecărei persoane, calitatea somnului din timpul nopții, vârstă și tratamentele urmate.
Cum te trezești mai ușor după un pui de somn
Pentru ca odihna să fie eficientă, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:
setează alarma cu câteva minute peste durata dorită, deoarece timpul petrecut în pat nu înseamnă neapărat timp petrecut dormind;
după trezire, deschide perdelele sau ieși la lumină naturală;
bea un pahar cu apă și fă câteva mișcări ușoare înainte de a începe activitatea;
evită să amâni alarma de mai multe ori, deoarece reprizele scurte de somn fragmentează odihna și pot accentua senzația de oboseală.
Când poate indica somnul de după-amiază o problemă de sănătate
Un pui de somn scurt poate face parte din rutina normală a unui adult sănătos. În schimb, dacă apare brusc nevoia de a dormi zilnic perioade lungi în timpul zilei, acest lucru poate indica un deficit de somn, efecte adverse ale unor medicamente sau anumite afecțiuni medicale.
De asemenea, dacă după fiecare pui de somn te trezești mai obosit decât înainte, este posibil să te fi trezit în timpul unei faze de somn profund sau să existe o lipsă importantă de odihnă acumulată.
Concluzia specialiștilor este că, pentru majoritatea oamenilor, cea mai eficientă variantă rămâne un somn de aproximativ 10-20 de minute, în prima parte a după-amiezii. Este suficient pentru a reface nivelul de energie și pentru a îmbunătăți concentrarea, fără riscul de a intra într-un somn profund care îngreunează trezirea, potrivit sursei.