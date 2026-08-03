Cât trebuie să dureze siesta de după-amiază pentru a-ți regenera corpul și creierul. Cum eviți senzația de oboseală

Publicat 3 aug. 2026, 21:53 Actualizat 3 aug. 2026, 21:57

Un pui de somn în timpul zilei poate avea beneficii importante pentru atenție, concentrare și starea de spirit, însă specialiștii atrag atenția că durata acestuia este esențială. Deși câteva minute de odihnă pot revitaliza organismul, un somn prea lung poate produce efecte nedorite, precum senzația de confuzie și dificultăți de revenire la activitățile zilnice.

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