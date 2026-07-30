Cum să reduci stresul fără medicamente: 12 metode naturale susținute de specialiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 13:22

Stresul face parte din viața de zi cu zi, fie că vine din presiunea la job, din grijile financiare sau din ritmul alert al vieții moderne. Deși în doze mici stresul poate fi chiar util, ajutându-ne să rămânem concentrați și motivați, atunci când devine cronic el afectează somnul, digestia, imunitatea și starea de spirit.

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