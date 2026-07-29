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Justitie· 1 min citire
Paul de României poate fi extrădat în România. Autoritățile din Franța i-au respins ultima cale de atac
Autointitulatul Prinț Paul si autointitulata Prințesă Lia
Autointitulatul prinț Paul Philip al României, nepotul nelegitim al Regelui Mihai, poate fi extrădat în România. Curtea de Casație din Franța a respins definitiv recursul acestuia, prin care a încercat să blocheze predarea sa către autoritățile române.
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