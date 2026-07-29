Paul de României poate fi extrădat în România. Autoritățile din Franța i-au respins ultima cale de atac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 22:35

Autointitulatul prinț Paul Philip al României, nepotul nelegitim al Regelui Mihai, poate fi extrădat în România. Curtea de Casație din Franța a respins definitiv recursul acestuia, prin care a încercat să blocheze predarea sa către autoritățile române.

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