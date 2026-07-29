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Justitie· 1 min citire

Paul de României poate fi extrădat în România. Autoritățile din Franța i-au respins ultima cale de atac

Autointitulatul Prinț Paul si autointitulata Prințesă Lia

Autointitulatul Prinț Paul si autointitulata Prințesă Lia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 22:35

Autointitulatul prinț Paul Philip al României, nepotul nelegitim al Regelui Mihai, poate fi extrădat în România. Curtea de Casație din Franța a respins definitiv recursul acestuia, prin care a încercat să blocheze predarea sa către autoritățile române.

Hotărârea vine după emiterea celui de-al treilea mandat european de arestare, în dosarele în care Paul este condamnat definitiv în România. Practic, toate căile de atac din Franța au fost epuizate, iar extrădarea devine posibilă, a transmis dostul ministru al Justiției, Radu Marinescu.

Instanța supremă franceză confirmă astfel cooperarea judiciară dintre cele două state și aplicarea regulilor europene privind mandatul de arestare. În acest moment, autoritățile franceze pot proceda la predarea lui Paul către România.

Decizia marchează finalul unei lupte juridice care a durat ani de zile și deschide drumul pentru aducerea sa în țară, unde trebuie să execute pedepsele stabilite de instanțele române.

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