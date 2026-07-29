Rețea care falsifica acte pentru obținerea cetățeniei române, destructurată. Două femei, reținute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:43

Două femei au fost reținute de procurorii Parchetului General într-un dosar care vizează o rețea ce ar fi facilitat obținerea frauduloasă a cetățeniei române pe baza unor documente falsificate. Una dintre inculpate a fost prinsă în flagrant după ce ar fi primit 7.500 de euro pentru a interveni în soluționarea unui dosar de cetățenie.

Distribuie articolul