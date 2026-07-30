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Sanatate· 2 min citire
Bolojan îi sfidează din nou pe protestatarii din sănătate: "Greva este bazată pe dezinformare și minciună"
Ilie Bolojan si Alexandru Rogobete (Inquam Photos)
Premierul Ilie Bolojan continuă să-i sfideze pe medici, afirmând că greva din sistemul sanitar s-ar baza doar pe minciuni. Bolojan l-a atacat și pe fostul ministru PSD al Sănătății, pe care l-a numit „un piroman al acestei greve”.
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