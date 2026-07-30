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Sanatate· 2 min citire

Bolojan îi sfidează din nou pe protestatarii din sănătate: "Greva este bazată pe dezinformare și minciună"

Ilie Bolojan si Alexandru Rogobete (Inquam Photos)

Ilie Bolojan si Alexandru Rogobete (Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 08:07

Premierul Ilie Bolojan continuă să-i sfideze pe medici, afirmând că greva din sistemul sanitar s-ar baza doar pe minciuni. Bolojan l-a atacat și pe fostul ministru PSD al Sănătății, pe care l-a numit „un piroman al acestei greve”.

Invitat într-o emisiune la un post TV, Ilie Bolojan a reluat afirmația făcută încă din prima zi de proteste, și anume că acestea ar fi fost provocate pe fondul unei dezinformări și pe mai multe minciuni. Una dintre ele, spune premierul interimar, este legată de ideea că veniturile ar urma să scadă odată cu adoptarea Legii salarizării — atât în Sănătate, cât și în alte domenii — lucru pe care îl consideră complet fals.

„Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună, din păcate… pe mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată Legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în Sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit.”

Premierul a explicat diferențele dintre actualele sporuri și modul în care acestea ar urma să fie aplicate după creșterea salariilor de bază:

„Una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului, și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20–30%, să ți se aplice un spor de 50%.”

Bolojan l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, că a alimentat tensiunile din sistem:

„Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin comportamentele avute atunci când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta echilibrele din Sănătate. Fără aceste corectări nu poți avea un sistem al sănătății centrat în jurul pacientului”, a declarat premierul demis.

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