Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 iul. 2026, 08:41

Ithaca, considerată locul de origine al lui Odiseu din „Odiseea” lui Homer, este una dintre cele mai liniștite destinații ale Greciei, departe de aglomerația marilor stațiuni.

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