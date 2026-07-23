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Travel· 1 min citire
Cum ajungi pe insula grecească unde s-a filmat „The Odyssey”
Insula Ithaca
Ithaca, considerată locul de origine al lui Odiseu din „Odiseea” lui Homer, este una dintre cele mai liniștite destinații ale Greciei, departe de aglomerația marilor stațiuni.
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