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Travel· 2 min citire
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză
pașaport românesc
Pașaportul românesc ocupă locul 11 în clasamentul mondial Henley Passport Index 2026. Românii pot călători în 178 dintre cele 227 de destinații analizate fără să obțină o viză înainte de plecare, ceea ce înseamnă acces liber în aproape 80% dintre destinațiile lumii.
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