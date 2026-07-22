Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 iul. 2026, 09:11

Pașaportul românesc ocupă locul 11 în clasamentul mondial Henley Passport Index 2026. Românii pot călători în 178 dintre cele 227 de destinații analizate fără să obțină o viză înainte de plecare, ceea ce înseamnă acces liber în aproape 80% dintre destinațiile lumii.

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