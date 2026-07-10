Și-a vândut peste 200 de haine și a strâns o avere pentru a-și îndeplini visul! Povestea tinerei care a ales lumea în locul bunurilor materiale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 19:34

O tânără din Marea Britanie a demonstrat că un vis poate deveni realitate cu multă determinare și sacrificii. La doar 26 de ani, aceasta a reușit să economisească aproximativ 18.000 de lire sterline în numai șapte luni, după ce și-a vândut hainele și alte obiecte personale pe platforma Vinted, a renunțat la mașină și a muncit ore suplimentare pentru a porni într-o nouă călătorie în jurul lumii.

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