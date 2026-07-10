Și-a vândut peste 200 de haine și a strâns o avere pentru a-și îndeplini visul! Povestea tinerei care a ales lumea în locul bunurilor materiale

O tânără din Marea Britanie a demonstrat că un vis poate deveni realitate cu multă determinare și sacrificii. La doar 26 de ani, aceasta a reușit să economisească aproximativ 18.000 de lire sterline în numai șapte luni, după ce și-a vândut hainele și alte obiecte personale pe platforma Vinted, a renunțat la mașină și a muncit ore suplimentare pentru a porni într-o nouă călătorie în jurul lumii.
O tragedie i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții
Rebekah Swatton, în vârstă de 26 de ani, spune că decizia de a-și schimba radical stilul de viață a venit după pierderea iubitului său, care a murit în urmă cu cinci ani în urma unui stop cardiac.
Experiența dureroasă a făcut-o să înțeleagă că viața este imprevizibilă și că nu merită amânate lucrurile cu adevărat importante, arată Daily Mail..
Hotărâtă să profite de fiecare oportunitate, tânăra și-a propus să călătorească cât mai mult și să investească în experiențe, nu în bunuri materiale.
Prima aventură i-a confirmat că poate trăi cu mai puțin
În martie 2025, Rebekah și-a luat un concediu sabatic de la locul de muncă din cadrul Lloyds Banking Group și a petrecut șase luni explorând mai multe destinații spectaculoase.
Australia, Filipine, Cambodgia, Vietnam, Kenya și Tanzania s-au numărat printre țările pe care le-a vizitat în acea perioadă.
La întoarcerea acasă, și-a dat seama că nu îi lipsiseră hainele, accesoriile sau alte obiecte pe care le lăsase în Marea Britanie.
A vândut peste 200 de articole pe Vinted
Decisă să pornească într-o nouă aventură, fără o dată clară de întoarcere, tânăra a început să economisească în mod intens.
S-a mutat temporar în casa părinților pentru a reduce cheltuielile, a acceptat între 15 și 20 de ore suplimentare de muncă în fiecare săptămână și și-a vândut autoturismul pentru aproximativ 2.500 de lire sterline.
În paralel, a publicat pe platforma Vinted peste 200 de produse, inclusiv haine, accesorii și diverse obiecte personale de care nu mai avea nevoie.
Toate aceste măsuri i-au permis să strângă aproximativ 18.000 de lire sterline în doar șapte luni.
America de Sud, următoarea mare aventură
Noul plan al britanicei este deja pus în aplicare.
Prima oprire va fi Guatemala, urmând ca itinerariul să includă și Columbia, Peru, Bolivia, Brazilia, Argentina și Chile.
Deși și-a rezervat biletele și primele locuri de cazare, Rebekah spune că își dorește ca restul călătoriei să fie cât mai spontan și că nu are în plan să revină prea curând în Marea Britanie.
Experiențele au devenit mai importante decât lucrurile
Tânăra afirmă că toate schimbările din ultimii ani au făcut-o să privească viața dintr-o perspectivă complet diferită.
În loc să investească în haine, mașini sau alte bunuri materiale, preferă acum să cheltuiască pentru experiențe, călătorii și amintiri care, spune ea, valorează mult mai mult decât orice obiect.