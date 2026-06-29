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Travel· 1 min citire

Cea mai mare navă de croazieră fluvială va fi lansată pe Dunăre

Navă de lux

Navă de lux

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat29 iun. 2026, 09:58
SursăRealitatea PLUS

Cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa va fi lansată pe Dunăre anul viitor. Va avea 98 de cabine și apartamente și va putea primi 196 de pasageri.

Proiectată special pentru Dunăre, nava va include apartamente cu balcon, cu suprafețe cuprinse între 33 și 66 de metri pătrați.

La bord, pasagerii vor putea alege între patru restaurante, se vor putea relaxa în zonele de spa sau vor putea practica sporturi pe terenuri special amenajate.

Prima croazieră care va avea loc pe Dunăre, va pleca pe 11 aprilie anul viitor din Germania.

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