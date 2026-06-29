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Travel· 1 min citire
Cea mai mare navă de croazieră fluvială va fi lansată pe Dunăre
Navă de lux
Publicat29 iun. 2026, 09:58
SursăRealitatea PLUS
Cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa va fi lansată pe Dunăre anul viitor. Va avea 98 de cabine și apartamente și va putea primi 196 de pasageri.
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