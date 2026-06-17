Motivul pentru care nu trebuie să foloseşti niciodată paharele din hoteluri sau pensiuni. O fostă cameristă aruncă bomba

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:25

Atunci când ajung într-o cameră de hotel sau pensiune, majoritatea turiștilor pornesc de la ideea că toate obiectele din încăpere au fost curățate și dezinfectate corespunzător înainte de sosirea lor. Totuși, mărturiile unor foști angajați din industria ospitalității sugerează că realitatea poate fi diferită în anumite unități de cazare, mai ales în privința unor obiecte folosite frecvent, cum sunt paharele lăsate în camere.

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