Cele patru zodii care par mereu cu 10 ani mai tinere. Nu le ghicești niciodată adevărata vârstă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:30

Într-o lume în care timpul pare să lase urme tot mai vizibile, există oameni care par să-i reziste cu o ușurință surprinzătoare. Chipul lor rămâne luminos, energia lor pare constant proaspătă, iar vârsta devine doar un detaliu în buletin. Dincolo de genetică și de alegerile legate de stilul de viață, mulți cred că și atitudinea interioară joacă un rol esențial în felul în care îmbătrânim.

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