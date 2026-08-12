Trei zodii au noroc la finalul verii. Vești bune în dragoste, bani și carieră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 13:39

Finalul verii vine cu vești favorabile pentru trei zodii care intră într-o perioadă în care oportunitățile apar exact la momentul potrivit. Astrologii spun că Leii, Balanțele și Săgetătorii pot avea parte de surprize plăcute în plan profesional, financiar sau sentimental.

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