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Social· 1 min citire
Copil ținut ostatic la Uricani, de propriul tată. După negocieri cu polițiștii, l-a eliberat
Trupele speciale (foto ilustrativ)
Publicat5 aug. 2026, 14:45
Actualizat5 aug. 2026, 14:56
Situație critică la Uricani, județul Hunedoara. Un bărbat înarmat cu un cutter a luat ostatic un minor, care i-ar fi chiar fiu, și amenință că îl rănește. După negocieri cu polițiștii, agresorul i-a dat drumul copilului, iar ulterior a fost reținut.
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