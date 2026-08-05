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Copil ținut ostatic la Uricani, de propriul tată. După negocieri cu polițiștii, l-a eliberat

Trupele speciale (foto ilustrativ)

Trupele speciale (foto ilustrativ)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 14:45
Actualizat5 aug. 2026, 14:56

Situație critică la Uricani, județul Hunedoara. Un bărbat înarmat cu un cutter a luat ostatic un minor, care i-ar fi chiar fiu, și amenință că îl rănește. După negocieri cu polițiștii, agresorul i-a dat drumul copilului, iar ulterior a fost reținut.

Potrivit IPJ Hunedoara, la fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), potrivit presei locale și agenției Mediafax.

„Prioritatea forțelor de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului," a transmis IPJ Hunedoara.

În urma negocierilor, copilul a fost eliberat, iar bărbatul imobilizat. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat și pentru dispunerea măsurilor legale.

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