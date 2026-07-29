„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:55

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul său nu va ezita să depună plângeri penale dacă situația o va impune. Reacția vine după ce un membru PNL din Vâlcea a publicat pe Facebook un comentariu în care cerea împușcarea liderului social-democrat.

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