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Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor: Legea salarizării nu poate fi adoptată acum
Kelemen Hunor
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că forma actuală a legii salarizării nu poate fi susținută de partidul său. El a invocat probleme legate de sistemul de educație și lipsa unei surse clare de finanțare pentru majorările salariale propuse.
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