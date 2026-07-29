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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor: Legea salarizării nu poate fi adoptată acum

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:21

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că forma actuală a legii salarizării nu poate fi susținută de partidul său. El a invocat probleme legate de sistemul de educație și lipsa unei surse clare de finanțare pentru majorările salariale propuse.

Potrivit liderului UDMR, proiectul ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 12 miliarde de lei, iar autoritățile nu au prezentat încă o explicație clară privind proveniența acestor fonduri. De asemenea, Kelemen Hunor a spus că nu a văzut simulări care să arate că veniturile tuturor angajaților din sectorul public vor rămâne cel puțin la nivelul actual.

Discuții cu PSD

Kelemen Hunor a anunțat că a avut o discuție cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre sesiunea extraordinară a Parlamentului și despre proiectele aflate pe ordinea de zi. Cei doi au discutat și despre măsurile pentru agricultură, considerate importante pentru susținerea producției agricole.

Formarea noului Guvern

Întrebat dacă România ar putea avea un nou Guvern după 15 august, liderul UDMR a evitat să facă o estimare. El a precizat doar că discuțiile cu PSD au vizat și perspectiva formării viitorului Executiv și că, în prezent, există trei scenarii considerate realiste pentru constituirea acestuia.

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